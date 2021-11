Mara Venier, le parole per Jerry Calà: “È il mio punto di riferimento”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Mara Venier ha approfittato del programma di una sua collega per mandare un dolcissimo messaggio a Jerry Calà: l’attore, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato degli esordi della sua carriera, ma anche dei grandi amori della sua vita e della sua famiglia.

Mara Venier, il dolce messaggio a Jerry Calà

In occasione dell’intervista di Serena Bortone a Jerry Calà, Mara Venier ha voluto fare una sorpresa al suo ex marito. I due si sono sposati nel 1984, per poi divorziare tre anni dopo, eppure i loro rapporti sono sempre rimasti ottimi, costruendo un fantastico legame che ha attraversato indenne anni e altre relazioni.

La conduttrice di Domenica In ha mandato a sorpresa un video messaggio al suo grande amico, dedicandogli parole dolcissime:

Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse anche più forte dell’amore che abbiamo vissuto. Siamo molto molto legati: Jerry è il mio punto di riferimento, lui sa tutto di me e io so tutto di lui. Ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere.

Il legame tra Mara Venier e Jerry Calà è davvero inossidabile: come ribadito più volte dalla presentatrice e dall’attore c’è un grandissimo rapporto di amicizia, basato sul rispetto reciproco e da un affetto che va avanti da più di trent’anni.

Anche Calà, durante la sua chiacchierata con la Bortone, ha parlato di quel rapporto così speciale costruito con l’ex moglie: “Ci hanno unito le nostre origini: eravamo entrambi figli di ferrovieri, siamo cresciuti in famiglie modeste. I nostri racconti di vita erano molto simili, forse troppo. E probabilmente è per questo che come coppia non ci siamo trovati”.

Mara Venier e il rapporto con Bettina, la moglie di Jerry Calà

I rapporti tra Jerry Calà e Mara Venier sono sempre stati ottimi, tanto che l’attore ha voluto sottolineare: “È andata così, ma è andata benissimo”, ha detto tra le risate alla Bortone. Alla conduttrice di Oggi è un altro giorno ha poi confessato il ruolo fondamentale della moglie, che ha sempre capito l’affetto tra i due:

Il merito è anche di Bettina, che non è mai stata gelosa di Mara e anzi, l’ha sempre adorata. Del resto è una donna molto intelligente, che ha sempre rispettato molto il mio lavoro.

Impossibile poi non parlare del tradimento di Jerry Calà durante la festa di nozze con Mara Venier. La conduttrice lo aveva raccontato qualche tempo fa ai microfoni di Verissimo: “Mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me”. Un evento ricordato tra le risate generali, tanto che alla fine l’attore ha voluto scherzarci su: “Ormai è caduto in prescrizione dopo vent’anni!”.