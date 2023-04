Lino Banfi in lutto, l’ultimo saluto ad Amanuel: “Adorabile e fragile”

Fonte: IPA Lino Banfi, l'ultimo saluto al pronipote scomparso a 18 anni

L’ultimo saluto di Lino Banfi al pronipote Amanuel, morto a soli 18 anni, racchiude un dolore che non si può spiegare a parole. Un lutto per l’attore pugliese, che a febbraio ha dovuto dire addio all’amore della sua vita, Lucia Zagaria, scomparsa dopo una lunga lotta alla malattia. Le parole per il pronipote, condivise su Facebook, restituiscono il ritratto di un ragazzo dall’anima fragile e gentile.

Lino Banfi: l’ultimo saluto al pronipote Amanuel, scomparso a 18 anni

“Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, veda il futuro meno devastante. Ciao, adorabile e fragile Amanuel”, ha scritto l’attore su Facebook, dopo il messaggio della figlia Rosanna Banfi, che ha dato l’annuncio della scomparsa su Instagram.

Il 21 aprile, giorno del compleanno di Lucia Zagaria, la Banfi si è rivolta alla madre in un post, parlando di Amanuel. “Cara mamma, oggi è il tuo compleanno ma per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia”. Stando alla ricostruzione dei fatti del Corriere della Sera, Amanuel è morto precipitando dal settimo piano di un edificio a Vimodrone in provincia di Milano.

Un evento improvviso, doloroso, che non si può spiegare a parole. “Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per ‘il viaggio senza ritorno’ lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché“. Adesso, al messaggio di Rosanna, si aggiunge anche quello di Lino.

Chi era Amanuel, il pronipote di Lino Banfi

Figlio adottivo di Michele Lagrasta e nipote di Nicola (cognato di Lino Banfi), il ragazzo, che aveva 18 anni, ha scelto di togliersi la vita. Un ragazzo fragile, adorabile; indifeso, un’anima che non trovava pace, secondo le parole di Lino e Rosanna Banfi. A ricordarlo è stato anche il nonno. “Eri un gigante fragile, perdonaci se non ti abbiamo capito”.

Lino Banfi, il lutto dopo la morte della moglie Lucia Zagaria

A circa due mesi dalla scomparsa di Lucia Zagaria, Lino Banfi si è così ritrovato a dover affrontare un ulteriore lutto. Da tempo si conoscevano le condizioni di salute di Lucia: la stessa Rosanna Banfi aveva spiegato le sue sofferenze. Banfi, così, si è dedicato negli ultimi anni al suo “grande amore”, l’anima gemella, con cui si è sposato ben due volte, mantenendo la promessa di riparare alla “fuitina” e organizzare un matrimonio in grande stile.

Quella di Lino Banfi e Lucia Zagaria è una storia d’amore unica: sono stati legati per 70 anni. Il primo incontro, la “fuitina”, le nozze, i figli, la malattia. Una costante: sono stati sempre l’uno al fianco dell’altra. Indimenticabile quanto dolorosa la richiesta dell’attore a Papa Francesco.

“Gli ho raccontato il suo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Francesco mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e lei non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.