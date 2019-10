Consigli per portare i capelli bianchi in modo naturale

editato in: da

La comparsa del primo capello bianco, per ogni donna, rappresenta una piccola tragedia. Dopo i primi scioccanti momenti, inizia un lungo processo di rifiuto che dondola verso l’accettazione per poi ripiegare inesorabilmente verso la ricerca spasmodica di una soluzione, come ad esempio la tinta. Attenzione però: dalla prima tinta non si torna più indietro, e mese dopo mese ci si ritrova costrette a correre ai ripari quando compare la ricrescita, così evidente quando si tratta di capelli bianchi!

Eppure, sappiamo bene che è possibile scendere a patti con i propri capelli bianchi, trovando il modo di amarli follemente e accettarli nel loro splendido candore, stando ben attenti a prendercene cura nel migliore dei modi. Per saperne di più, continuate a leggere questa guida di DiLei che vi insegnerà non solo ad accettare con serenità la comparsa dei capelli bianchi, ma anche come renderli glamour e semplicemente irresistibili.

Capelli bianchi naturali: come portarli

Inutile negarlo o girarci intorno: tingersi i capelli ogni mese è una vera e propria schiavitù! Soprattutto quando si tratta di capelli bianchi, il fatto di volerli nascondere e celare può diventare davvero un’ossessione. Ecco perché sempre più donne, in una percentuale in continua crescita, ha cominciato ad accettare e ad accogliere serenamente la comparsa dei capelli bianchi e – al contrario del passato – esaltarli con piccoli accorgimenti nel look e nella moda.

Una scelta che premia l’essere naturale e che non riguarda unicamente le donne over 60, ma che oggi coinvolge anche le giovanissime. Addirittura, fra le under 25, è scoppiata la moda dei silver hair, capelli grigi color argento, che vengono tinti di questo colore su volontà dei nuovi dettami di moda. Ma andiamo con ordine, e vediamo come è possibile “giocare” con la propria capigliatura candida e scoprirsi femminili e belle.

I tagli migliori per i capelli bianchi

I capelli bianchi o i capelli grigi si adattano a diverse tipologie di taglio, che vanno ad esaltare e sottolineare la personalità della…proprietaria. A seconda della forma del viso e dei lineamenti, i capelli bianchi possono essere portati con tagli agli estremi: cortissimi o lunghi. Un taglio corto e sbarazzino tenderà a ringiovanire tutto il volto, facendo però ben attenzione a renderlo ben definito e non troppo scalato – soprattutto se il viso presenta più di una rughetta.

Per chi ha ancora un animo hippie, bohemien e un po’ sognatore, consigliamo di lasciare i capelli lunghi – a patto che non siano sfibrati e rovinati, ma sempre raccolti in un’elegante treccia o un raffinato chignon. Bando quindi al capello “sciolto al vento”, che non si adatta ad una signora.

Quale trucco abbinare ai capelli bianchi

Cosa c’entra il make-up con i capelli bianchi? Sveliamo subito l’arcano: quando si è giovani, è la chioma stessa ad attirare l’attenzione e a distogliere lo sguardo degli altri da un viso decisamente “acqua e sapone”, che può presentare imperfezioni e brufolini. I capelli bianchi e grigi però, proprio per il loro particolare colore, tendono a sbattere un po’ la figura, che per risultare curata e sempre in ordine ha bisogno di piccoli accorgimenti di make up.

Un tocco di mascara, poco eye-liner o un filo di matita, ed ecco che l’attenzione di tutti si concentrerà sul vostro sguardo magnetico. Per donare maggiore profondità allo sguardo, alleggerito dal capello bianco, curate molto anche le sopracciglia. Truccatele con un biondo scuro o un castano caro.

Cambiano i capelli, cambia la moda

Ebbene sì, scegliendo di mantenere la propria capigliatura naturale con capelli bianchi o grigi, è necessario rivedere un pochino il proprio guardaroba. L’effetto Arlecchino è meglio evitarlo: bando quindi ai colori troppo sgargianti o, in generale, a tinte eccentriche e multi cromatiche. Optate piuttosto per colori a tinta rigorosamente unita, magari che vertano sul bordeaux, sul nero, sul marrone o sul tortora. Sembra una scelta triste e restrittiva? Assolutamente no, perché potete giocare con gli accessori. Per un bel vestito nero o una blusa blu notte, potete sempre accostare una collana di un colore divertente e giovanile o una borsa shocking rosa, verde o arancione.