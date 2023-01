Quanto costa la bellezza ideale oggi?

Fonte: iStock La bellezza perfetta e irreale fa male alla società

Viviamo in un’epoca dove parole come inclusività e accettazione sono all’ordine del giorno, perché sono molte le persone che si impegnano affinché sia davvero così. Movimenti di portata mondiale, associazioni e persino influencer e modelle sono diventate il simbolo di questa rivoluzione gentile per parla dell’importanza di volersi bene, di accettare e accogliere i propri difetti e le imperfezioni estetiche, quelle che ci rendono uniche.

Ed è un bene far parte di una società così, che elogia le imperfezioni che ci rendono umane. Eppure si tratta solo di parole, che non sempre corrispondono ai fatti. Perché nonostante gli sforzi e le adesioni ai movimenti più celebri, questo continuo parlare rischia di trasformarsi in una retorica priva di senso e significato. Perché sono ancora tante, troppe, le persone che inseguono canoni di bellezza irreali e artificiosi, che si raggiungono solo con filtri, fotomontaggi e chirurgia estetica.

Certo non c’è niente di male a voler migliorare i propri difetti, intendiamoci, soprattutto se questi non ci fanno stare bene. Il problema vero nasce quando i canoni di bellezza sempre più irrealistici si trasformano in un’ossessione che fa male alle persone e all’intera società.

Le bellezza irraggiungibile

È un prezzo che paghiamo tutti, anche se non ce ne accorgiamo, quello ci viene presentato quando inseguiamo quella bellezza irraggiungibile che popola, ora come non mai, i social network. Lo dimostrano i fatti, di cui a volte siamo protagoniste, ma anche i dati che ci svelano come questi nuovi standard si siano trasformati in un tormento per le donne e per le nuove generazioni.

A fornirci alcune stime che fanno riflettere ci ha pensato un rapporto condotto da Dove Self-Esteem Project. Attraverso un’intervista, che ha coinvolto oltre 1000 ragazze tra i 10 e i 17 anni, è emerso che il 50% di loro ritiene tossici tutti i consigli di bellezza trasmessi attraverso i social network. E non solo, perché il 90% di loro ha dichiarato di sentirsi meno bella proprio nei confronti di tutto ciò che vede sui social.

Il 71% delle ragazze intervistate, inoltre, ha dichiarato che il tempo trascorso tra i feed che parlano di bellezza diminuisce la personale autostima perché questo non le fa sentire all’altezza degli standard proposti. Zigomi alti, labbra carnose, pelle perfetta e nasino all’insù, giusto per citare alcune peculiarità estetiche che sembrano andare per la maggiore, non solo minano l’autostima e il benessere delle giovanissime, ma promuovono una bellezza perfetta che non è reale.

Il reale costo degli ideali di bellezza

I dati analizzati fino a questo momento devono farci riflettere, ma non sono gli unici da considerare. È stato sempre Dove Self-Esteem Project a condurre un report dal nome The Real Cost of Beauty Ideals che ci fornisce tutta una serie di informazioni utili che riguardano il costo sostenuto a causa degli ideali di bellezza irraggiungibili.

La ricerca, condotta in collaborazione con economisti ed esperti di settore, ha provato a indagare il peso di questo inseguimento ossessivo anche in termini economici. È emerso che l’insoddisfazione fisica e mentale costa all’economia americana oltre 300 miliardi di dollari. Insomma, non si tratta di problemi superficiali e solo individuali, ma collettivi, che incidono sul benessere delle persone e sulle casse dello stato.

I costi sono stati calcolati tenendo conto di tutta una serie di fattori, come le conseguenze causate dalle discriminazioni, che si riflettono sul lavoro e sull’occupazione, o quelle legate ai servizi finanziati dal governo per i problemi di salute mentale. Risorse economiche che potrebbero essere investite verso altre problematiche sanitarie o sociali.

Non possiamo di certo impedire alle nuove generazioni di utilizzare i social network, né tanto meno agli altri di promuovere quegli standard di bellezza così dannosi. Ma possiamo impegnarci tutti affinché le parole inclusività e accettazione trovino la loro applicazione anche nella quotidianità, affinché nessuno più si senta costretto a cambiare per adattarsi a ciò che sembra perfetto, ma non lo è.