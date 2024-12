Bella Hadid debutta come attrice: il suo primo ruolo nella serie cult americana Yellowstone

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Bella Hadid

La supermodella Bella Hadid, nota per la sua carriera sulle passerelle internazionali, fa il suo debutto come attrice nella serie cult americana Yellowstone. Nell’episodio penultimo della quinta stagione, Bella interpreta Sadie, la fidanzata di Travis Wheatley, un addestratore di cavalli interpretato dal creatore stesso della serie, Taylor Sheridan. Il cameo ha acceso l’entusiasmo dei fan, mettendo in luce un lato inedito della top model, che ha saputo unire fascino e abilità equestri in una performance sorprendente.

Bella Hadid attrice: un debutto che unisce moda e talento equestre

Bella Hadid, già icona di stile grazie alle sue collaborazioni con brand come Dior e Versace, porta sul set di Yellowstone la stessa eleganza che la contraddistingue. Nel ruolo di Sadie, appare in perfetto stile Western: un cappello da cowboy, una canotta bianca strappata, jeans con una grande fibbia decorativa e una camicia di flanella annodata in vita. Un look che unisce praticità e fascino, sottolineando il tema texano della serie.

Non è un caso che Bella abbia scelto proprio Yellowstone per il suo debutto. La modella ha una passione di lunga data per i cavalli ed è una cavallerizza esperta, come dimostrato in molteplici competizioni equestri internazionali. Durante l’episodio, mostra abilità autentiche in sella, rendendo il suo personaggio ancora più credibile e contribuendo al realismo delle scene.

Fonte: IPA

La trama e il cameo inaspettato

Nell’episodio intitolato “Give the World Away”, Bella Hadid fa la sua prima apparizione quando Beth Dutton, interpretata da Kelly Reilly, si reca al ranch di Travis in Texas. Sadie, con un tono ironico e sicuro, chiede a Beth: “Sei la massaggiatrice?“. La risposta tagliente di Beth non tarda ad arrivare: “Ti sembro una f***** massaggiatrice?”.

Sadie accompagna Beth durante l’asta dei cavalli organizzata da Travis, dove i due personaggi sviluppano una curiosa complicità. Beth, inizialmente scettica sulla relazione tra Sadie e Travis, cambia opinione dopo averlo visto esibirsi in straordinarie performance equestri, vendendo un cavallo per la cifra record di 3 milioni di dollari. La fidanzata Sadie, nel frattempo, osserva tutto con fierezza, vestendo ancora una volta uno stile Western impeccabile.

Fonte: IPA

Un’attrice sorprendente ma promettente

Bella Hadid non è nuova al mondo dello spettacolo. Prima del suo ruolo in Yellowstone, aveva già fatto apparizioni in videoclip musicali, tra cui quelli di The Weeknd, suo ex fidanzato, e Offset.

Con Yellowstone, però, Bella si spinge oltre, mostrando una maturità interpretativa che sorprende i fan. Il suo personaggio, seppur secondario, riesce a lasciare il segno grazie a dialoghi vivaci e una presenza scenica che unisce la sua esperienza da modella con la passione per l’equitazione.

Fonte: IPA

Il successo di Yellowstone e il futuro di Bella

Yellowstone, la serie che racconta le intricate vicende della famiglia Dutton, proprietaria del più grande ranch del Montana, continua a dominare le classifiche di ascolto in America. Con un cast stellare che include Kevin Costner, Kelly Reilly e Luke Grimes, il cameo di Bella Hadid aggiunge un tocco glamour alla narrazione drammatica.

Per Bella, questo ruolo potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova carriera parallela alla moda. La sua performance in Yellowstone dimostra come sia in grado di adattarsi a contesti diversi, portando sempre con sé il suo stile unico e il suo carisma innato.