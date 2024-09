Bella Hadid conquista Parigi con un look autunnale super chic da cui trarre ispirazione

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Bella Hadid

Bella Hadid ha dimostrato ancora una volta perché è una delle top model più influenti del nostro tempo, conquistando Parigi con un look autunnale che non passa inosservato. In occasione della Fashion Week parigina, la modella ha portato il suo stile unico nelle strade della “città dell’amore”, offrendoci una perfetta lezione di moda da cui tutte possiamo trarre ispirazione. Se c’è una cosa che Bella Hadid sa fare bene, è reinterpretare le tendenze in modo personale, fondendo passato e presente, casual e haute couture.

Bella Hadid e l’arrivo a Parigi per la Fashion Week

Con la Milano Fashion Week ufficialmente conclusa, l’attenzione si è spostata su Parigi, dove le nuove collezioni per la primavera-estate 2025 stanno prendendo vita.

In questo contesto, Bella Hadid è stata avvistata tra i primi arrivi, pronta per una nuova settimana intensa tra passerelle e appuntamenti esclusivi. Avvistata all’Hotel Crillon e durante un fitting da Valentino, Bella Hadid ha sfoggiato un look perfettamente in linea con le tendenze autunnali.

La modella è stata vista con un completo che ha subito catturato l’attenzione di tutti. Giocando con i volumi e i materiali, Bella Hadid ha indossato un bomber oversize in pelle nera, richiamando lo stile anni ’90, completato da occhiali da sole ovali senza montatura, che sembravano presi direttamente dal guardaroba di Neo nel film The Matrix. Questo riferimento cinematografico non è casuale: Bella è nota per attingere a icone della cultura pop e per reinterpretare le tendenze in chiave moderna.

Sotto il bomber, la modella ha optato per una mini gonna in denim acid wash con giacca coordinata, un mix perfetto di grunge e futurismo. A completare il look, un paio di stivali in pelle nera al ginocchio con punta quadrata, aggiungendo un tocco di eleganza retrò. Il suo accessorio più iconico? La borsa Saint Laurent Y Tote in pelle nera, una scelta sofisticata che fonde perfettamente praticità e stile.

Fonte: Getty Images

Il ritorno di Bella Hadid: stile e nuove avventure

Negli ultimi mesi, Bella Hadid aveva annunciato una pausa temporanea dal mondo delle passerelle per dedicarsi a nuovi progetti personali, tra cui la sua nuova linea di fragranze, Orebella. Questo break le ha permesso di ricaricare le energie, ma la sua presenza a Parigi dimostra che Bella è tornata in grande stile. La modella, sempre all’avanguardia nelle sue scelte di stile, ha sfoggiato look che uniscono comfort e raffinatezza, rendendo ogni uscita un’occasione per dettare tendenza.

Nel corso della Paris Fashion Week 2024, Bella ha mostrato come il look autunnale perfetto possa essere ottenuto giocando con strati e accessori. Una delle sue scelte più interessanti è stata quella di combinare la pelle, materiale chiave della stagione, con silhouette oversize, rendendo il tutto estremamente cool e versatile. Il mix di pezzi iconici anni ’90 e dettagli moderni, come la borsa Saint Laurent, dimostra la capacità di Bella di fondere epoche diverse, creando uno stile unico e inimitabile.

Fonte: Getty Images

I dettagli che rendono il look di Bella Hadid ispirazione per tutte

Se c’è qualcosa che tutte noi possiamo imparare da Bella Hadid, è l’arte di osare con semplicità. Il suo approccio alla moda è sempre equilibrato, mai eccessivo, ma sempre in grado di far parlare di sé. Ecco alcuni dettagli che rendono il suo look autunnale perfetto da imitare: