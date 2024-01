Shiva, ancora in carcere, lancia un nuovo singolo

Non smette di far parlare di sé Shiva: nonostante sia ancora in carcere, il rapper accusato di tentato omicidio per aver sparato a due ragazzi fuori dalla sua casa discografica ha deciso di far uscire un pezzo dal titolo Milano shotta freestyle. Il pezzo, pubblicato su Youtube e sul canale Instagram dello stesso Shiva, ha già ottenuto moltissime visualizzazioni.

“Milano shotta freestyle”, il nuovo pezzo di Shiva

Shiva è tornato a fare musica, anche dal carcere. Il rapper, ancora recluso dopo essere stato accusato di tentato omicidio, ha pubblicato Milano shotta freestyle, un singolo che parla proprio delle guerre fra gang, motivo che lo ha portato dietro alle sbarre. Shiva, che da poco è diventato padre di Draco, ha anche pubblicato il videoclip del pezzo, girato appena 24 ore prima dell’arresto.

Alla fine della canzone, il video mostra un telefonino in chiamata con un numero salvato come carcere San Vittore, e la voce di Shiva: “Free Shiva, Free Santana gang… Non ci fermano neanche da dentro.” Un pezzo che ha immediatamente infiammato i suoi fan, che ancora invocano la sua uscita dal carcere proprio come tanti suoi colleghi.

“Milano shotta freestyle”, testo della canzone

Yo Finesse, falli tutti fuori

Bu bu bu bu bu bu

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Uo, ehi, ehi, ehi

Parlo diretto dall’inferno, ne usciamo con le giacche per l’inverno

Se metti i miei, si congela lo stereo, parte la Wock con un cenno

Ho più catene di un servo, più Draco, fulete di un serbo

Viviamo la guerra davvero, ho comprato una **** prima di un coltello

Sempre in prima linea, tu aspettami, sai che il mio flow fa più morti del fentanyl

Ogni interruttorе due pettini, la tua morte costa cеnto centesimi

Fratelli bloccati nei blocchi a testa in giù come dentro i tarocchi

Si sa ciò che dico è per pochi, puoi vedere il diavolo nei miei occhi

Fumiamo i back solo double, al top della scena, in alto come un attico

Sputiamo il fumo di un drago, lo stick come il cup perché è sempre carico

Pensan che facciamo lackin’, dovevi veder come sono scappati

Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi

Ok, ok, son ghiacciato come l’hockey, hockey

La mia faccia sulle banconote, tira polvere, non è OKI

Quattro chain formano un milione, il mio collo pesa più di un drone

Sulle barre ho il verificato, alle spalle sempre un tiratore, yea, yea

Giuro, ne ho ancora da darvi, viviamo il caos protetti dagli angeli

Antiproiettili Armani, su in cielo come i rapaci, qui come i cani randagi

Scintille sotto la macchina, switcha il bottone per fare la raffica

Ad ovest mi sembra l’Afghanistan, io e te ci becchiamo nell’aldilà

Nella giungla come Simba, mascherati come un inca, yea, yea

Giubbotti lunghi così niente è in vista, colpiamo chiunque ci indica

Sanno che non facciamo finta, vi toppo solo la Mercedes grigia

Mischio pozioni, non sono uno wizard, fotti un Rollie da West a …

Se, se, presto lo capirete

Che tengo sempre il bastone come se fossi un non vedente

E che Milano è violenta ma la guerra è contro il sistema

Ci voglion vedere a terra, per poi colpirci alla schiena

(Ce ne ho ancora, ce ne ho ancora, ce ne ho ancora)

Ei, la DIGOS controlla il giardino, ogni volta che viene perdiamo due sticky

Mi muovo nel buio tra pusher e vampiri sul collo, c’è il segno dei loro incisivi

Sì, sono molto arrabbiato, mi sfogo, dropperò quattro album nell’anno

Non fotte se è giusto o sbagliato mentre il mio avvocato mi dice che è esausto

Corsico è la casa dei demoni, non beeffo mai contro rapper più deboli

Non leggermi nel pensiero, ho l’armadio pieno di Fendi e di scheletri

Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate

Dio c’ha mandato insetti da schiacciare, capisci perché sto nel bene e nel male

Andiamo, andiamo

Santana Gang

Eagle business, West side

Free Shiva, free Santana Gang, free the real

Non ci fermano neanche da dentro

Milano Angels out soon, bu bu bu bu

Let’s go