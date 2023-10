Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Quando diventiamo fan di un personaggio famoso è facile interessarsi alla sua vita privata oltre che alla sua carriera. E le piattaforme social, in questo, ci facilitano notevolmente il lavoro. Molto spesso, infatti, è proprio sui social che cantanti, attori e celebrità decidono di raccontarsi senza filtri, mostrando ai propri follower il bello e il brutto della fama e della loro vita privata. Anche Shiva, rapper milanese che sta avendo un enorme successo, ha deciso di annunciare qualcosa di bellissimo proprio sui suoi canali social: presto, infatti, diventerà papà, e ha deciso di raccontarlo ai fan con un post sul suo canale Instagram.

Shiva diventerà papà: l’annuncio su Instagram

Era una notizia che stava girando sui social già da qualche giorno, senza però essere confermata o smentita dai diretti interessati. Ora, Shiva, rapper classe 1999 di Milano Ovest, ha deciso di confermare la notizia in modo inequivocabile. Il rapper ha infatti dato la lieta notizia postando su Instagram la foto di un’ecografia del suo primo figlio insieme alla compagna Laura Maisano.

Una foto che non lascia più dubbi: Il principino di Milano ha voluto gridare al mondo che tra una manciata di mesi stringerà tra le braccia il “NEW PRINCE OF MILAN 👑”. Un annuncio in pieno stile Shiva, che con pochissime parole ha dato un senso a tutte le notizie che giravano da tempo ma che, probabilmente, non aveva ancora voluto confermare per mantenere la privacy legata a un momento così importante. Il nome del futuro bambino non è ancora stato divulgato, ma sotto il post del rapper fan e colleghi si sono scatenati per condividere con lui la felicità della notizia. Da Mondo Marcio a Luchè, passando per Rose Villain, sono infatti moltissimi i volti del panorama musicale vicini a Shiva che hanno voluto congratularsi e scrivere due parole per il futuro piccolo principe di Milano. L’amico e rapper Geolier ha commentato: “Uaaa gli compro subito un Yz 50, cosi scenderà con lo zio”, mentre Ketra, componente del gruppo salentino Boomdabash, ha detto dolcemente: “Questa è la hit più grande che hai fatto ❤️”

Laura Maisano, chi è la fidanzata di Shiva

Shiva è un rapper che tiene molto alla sua privacy quando si parla della sua vita privata: la notizia dell’arrivo del suo primo bambino è infatti ancora avvolta da un velo di mistero. Nessun riferimento al possibile nome, né alcun dettaglio in più sulla sua compagna, di cui sappiamo solo il nome. La riservatissima compagna di Shiva e futura madre del loro bambino si chiama Laura Maisano. Il suo profilo, privato, riporta solamente un dolce carosello di due foto: l’ecografia e il test di gravidanza con cui ha scoperto di diventare mamma. Ora, i fan non vedono l’ora di scoprire di più su questo nuovo erede milanese: un bambino che riempie di gioia la coppia e che fa entrare di diritto Shiva, insieme a Fedez, J-Ax e Guè Pequeno, all’interno di quel gruppo di rapper che oltre a far cantare i propri fan sono felicemente diventati anche papà.