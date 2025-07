Risalta la tua tintarella con la novità glowy che regala una radiosità mai vista prima

iStock Il nuovo illuminante liquido Lumi Glotion di L'Oreal Paris

Se ami quel glow naturale e sofisticato, come appena rientrata da una vacanza, ma senza rinunciare all’idratazione e alla praticità, il tuo nuovo alleato si chiama Lumi Glotion di L’Oréal Paris, il nuovo illuminante liquido multiuso che unisce skincare e make-up in un solo gesto.

Lumi Glotion è molto più di un semplice illuminante. La sua formula all-in-one è pensata per prenderti cura della pelle, donandole allo stesso tempo una luminosità irresistibile.

La sua formula contiene perle illuminanti che esaltano la luminosità naturale della pelle, mentre la texture leggera aiuta a ottenere un incarnato ancora più fresco e radioso senza appesantire. La pelle appare subito più luminosa, levigata e idratata. Il burro di karité, ricco e nutriente, e glicerina, aiuta a mantenere l’idratazione a lungo. Il risultato? Una pelle fresca, luminosa e visibilmente più sana, sin dalla prima applicazione.

4 Tonalità, infinite combinazioni

Trova la tua tonalità ideale o divertiti a mescolarle per scolpire, definire o illuminare dove serve.

La tonalità 902 Light Glow è perfetta per chi ha una carnagione chiara o media e vuole un glow delicato e naturale. Se inizi ad abbronzarti o hai intenzione di prendere molto sole in estate, allora opta direttamente per le colorazioni più scure come Medium Glow e Deep Glow.

Il bello è che con Lumi Glotion non sbagli mai perché si adatta a tutti i tipi di pelle e sottotoni, valorizzando ogni incarnato.

4 Modi di Usarlo (tutti a prova di selfie durante la golden hour estiva)

Da solo, per un effetto glow naturale, senza fondotinta

Mixato al fondotinta, per una base uniforme e luminosa

In due tonalità, per un contouring soft e luminoso

Lumi Glotion è disponibile in quattro tonalità che si adattano a tutti i toni di pelle. Puoi divertirti a combinarle per creare la tua lucentezza personalizzata, scolpire il viso o aggiungere un tocco di luce dove vuoi. Ti piacerà anche sul corpo, su spalle, clavicole e gambe per un effetto luce totale.

Perché ti piacerà?

Dona luminosità immediata senza glitter visibili

Idrata in profondità, lasciando la pelle morbida tutto il giorno

Texture leggera e facile da sfumare

Non appesantisce, non unge e non evidenzia i pori

Adatto a tutti i tipi di pelle, anche sensibili

Ready to Glow? Se vuoi ottenere una pelle naturalmente radiosa, idratata e sempre fresh, Lumi Glotion è il prodotto che fa per te. Un solo tubetto, mille modi di brillare.

Semplice, veloce, efficace. E soprattutto, con un glow che parla da sé. Acquistalo ora ad un prezzo scontato, solo su amazon!

