IPA Ozzy e Kelly Osbourne

Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, la folle rockstar in grado di mangiare pipistrelli, è stato anche un oculato imprenditore. Tra diritti musicali, immobili di lusso tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra e i ricavi dell’avanguardistico reality tv The Ousbornes, il musicista ha raccolto un patrimonio da capogiro, stimato a 220 milioni di dollari. Beni che andranno divisi tra i numerosi figli e la moglie Sharon, ma il testamento ha già causato qualche screzio familiare, con l’esclusione degli eredi nati dal primo matrimonio di Ozzy.

L’eredità di Ozzy Osbourne

Lo scorso 22 luglio, il rock ha perso uno dei suoi esponenti più estrosi e originali. Ozzy Osbourne è morto a 76 anni dopo lunghi anni di malattia. Alla cerimonia funebre sono accorsi migliaia di fan che nella folle musica del leader dei Black Sabbath hanno trovato grinta e comprensione. L’intera famiglia si è stretta attorno al ricordo del padre nel giorno del funerale, ma adesso la serenità famigliare potrebbe essere compresa, perché sembra che non tutti siano stati inclusi nel testamento di Ozzy.

Le ville di lusso tra la California e il Regno Unito, i numerosi investimenti, i diritti musicali e quelli dalla messa in onda del reality The Osbournes dovrebbero essere suddivisi in nove: i sei figli, l’attuale moglie e le due sorelle. O meglio, avrebbero dovuto, perché pare che ultime volontà del rocker suggeriscano diversamente.

Esclusi i primi figli e le sorelle

Fonti vicine alla famiglia rivelano che Ozzy Osbourne non avrebbe diviso salomonicamente il proprio patrimonio, dimostrando una spiccata preferenza per la propria seconda famiglia. Nel testamento non compaiono i nomi di Gillian e Jean, le sorelle del rocker. Ancor più clamorosa è l’esclusione di Jessica, Louis e Eliot, i figli (due biologici e uno adottivo) avuti dal primo matrimonio, con l’insegnante inglese Thelma Mayfair Riley. Non è escluso che i grandi assenti potrebbero dare il via a un’agguerrita battaglia legale per cercare di entrare in possesso di una fetta del patrimonio di Ozzy.

Sarà la moglie Sharon a gestire il patrimonio

La prima beneficiaria sarà Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, il suo grande amore. La volontà di lasciare che sia lei a occuparsi dell’intera fortuna è l’ennesima testimonianza della stima della rockstar verso la donna che, citando le sue stesse parole, “gli salvò la vita”. Sharon avrà pieno possesso dei beni fino alla morte, a seguito della quale, si prospetta tutto finirà nelle mani dei tre figli Kelly, Ailee e Jack.

Il padre ha tuttavia dato disposizioni specifiche anche per loro. Alla più famosa Kelly andrà parte dell’enorme villa di Hancock Park a Los Angeles – più il resto da ereditarsi tramite la madre. Al maschietto di casa, Jack, spetta la casa di famiglia in California e una porzione dei diritti musicali. Alla riservata Ailee, che segue le orme del padre nel mondo musicale ma non ha mai voluto apparire in tv con il resto della famiglia, un fondo fiduciario da 50 milioni di dollari. La somma le sarà versata con pagamenti trimestrali fino all’età dei 50 anni, quando la primogenita di Sharon potrà accedere all’intera quota rimanente.

I 190 milioni di dollari guadagnati con il tour di addio dei Black Sabbath, infine, saranno donati in beneficenza, a fondazioni pediatriche e di ricerca, anche sul morbo di Parkinson, la malattia da cui era affetto Ozzy Osbourne.