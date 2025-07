“Grazie per la tua musica, Ozzy”, l’omaggio dei grandi della musica a Osbourne

IPA Addio a Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal e voce dei Black Sabbath, è morto all'età di 76 anni

Nonostante l’età non giovanissima, nonostante una vita fatta di eccessi e dipendenze, nonostante negli ultimi anni se la passasse parecchio male, e le ultime apparizioni lo dimostravano (ma anche nei decenni precedenti, gli stravizi giovanili avevano lasciato strascichi evidenti nel corpo e nella mente), la morte di Ozzy Osbourne, ex leader dei Black Sabbath, leggenda del rock e padre simbolico dell’heavy metal, innovatore di un genere che dopo di lui prolificherà in mille variazioni sul genere, ha lasciato tutti sgomenti e amareggiati. Come se dopo tutti questi anni, Ozzy avesse assunto le sembianze di uno zio un po’ rimbambito (chi ha seguito negli anni la serie The Osbourne può capire bene) ma pur sempre leggendario, destinato ad una immortalità degna dei più grandi miti della musica. Lui, la moglie onnipresente Sharon e i figli Jack e Kelly erano entrati nella vita di tutti, grazie proprio ad una sit com che li aveva resi famigliari e amati in tutto il mondo. Invece Ozzy ha fregato tutti, e solo poche settimane dopo il concerto d’addio Back to the Beginning, reunion leggendaria dei Black Sabbath dopo 20 anni, si è spento nella sua casa, circondato dai suoi cari, ucciso dal quel Parkinson che si era manifestato 5 anni prima. O forse ha proprio aspettato quell’ultimo concerto, lui seduto sul trono, per dire addio ai suoi fan e al mondo.

Oggi, non solo loro ma tantissimi colleghi, i più grandi della musica, gli hanno reso omaggio con parole toccanti e significative.

Elton John: “Avrà un posto nel pantheon degli dei del rock”

“È così triste apprendere la notizia della scomparsa di @ozzyosbourne. Era un caro amico e un grande pioniere che si è assicurato un posto nel pantheon degli dei del rock: una vera leggenda. Era anche una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato. Mi mancherà moltissimo. A Sharon e alla famiglia, invio le mie condoglianze e il mio amore. Elton xx”.

Tommy Lee: “Mio caro Ozzy! 💔 finalmente sei a casa”

Rod Stewart: “Riposa in pace, mio caro amico”

“Ciao ciao Ozzy. Riposa in pace, amico mio, ci rivedremo lassù, il più tardi possibile… Sir Rod Stewart”

Pearl Jam: “Grazie per la tua musica, Ozzy”

“Che tristezza sapere che Ozzy è morto oggi. Quando ero al liceo ho scoperto il Sabbath. “Maiali da guerra” era terrificante e affascinante allo stesso tempo. È stata la voce di Ozzy a portarmi via in un universo buio. Una grande fuga. Poi quando uscì The ‘Blizzard of Ozz’ record sono stato subito un fan. Randy Rhoads mi ha influenzato per suonare la chitarra solista. Per fortuna ho potuto suonare la canzone “Immortal” nell’ultimo disco. Grazie per la musica, Ozzy hai reso migliore il nostro viaggio nella vita. Mike McCready”.