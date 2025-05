Vladimir Luxuria attacccata da due ex naufraghi de L'Isola dei Famosi: entrambi la accusano d'averli sabotati ma uno dei due l'ha anche portata in tribunale: ecco cosa sta succedendo

Fonte: ANSA Vladimir Luxuria

Di colpo, un po’ dal nulla, giungono due attacchi diretti a Vladimir Luxuria. Provengono da persone differenti ma entrambi si ricollegano allo stesso reality: L’Isola dei Famosi. In un caso il riferimento va alla sua esperienza come opinionista e nell’altro a quella come conduttrice. C’è anche chi l’ha querelata e attende “giustizia”.

Laura Maddaloni contro Luxuria

Così come al Grande Fratello, anche il nuovo reality di Ilary Blasi, The Couple, regala perle al di fuori della diretta. È così capitato che Laura Maddaloni se ne stesse in giardino con altri inquilini. Un momento sereno che l’ha portata a condividere una storia personale.

Prova ancora rancore per il trattamento subito, a suo dire, da Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi. Al tempo lei era un’opinionista in studio e tra le due non scorreva buon sangue. In più di un’occasione, infatti, si arrivò al litigio. L’ex naufraga l’ha accusata d’averla di fatto sabotata, portando alla sua eliminazione con una serie di giudizi negativi, che hanno influenzato il pubblico, dice.

“Forse le dicevano qualcosa o forse era tutto nel suo cervello, ma su di lei mi sono ricreduta tanto. Ha sbagliato con me. Doveva restare nella sua posizione. I due opinionisti qui sono di un’eleganza spaventosa. Sono carini e fanno il loro lavoro, senza prendersi confidenze. L’arbitro deve fare l’arbitro”.

Maddaloni sostiene che Luxuria si sia scagliata contro di lei, di fatto ponendo fine alla sua esperienza (e al suo stipendio, verrebbe da dire), con il pubblico influenzato dalle sue parole. Quell’eliminazione fu molto agitata ma risale al 2022. Sorprende che ancora oggi Maddaloni non abbia digerito la dinamica del gioco.

È infatti certa che si trattasse di “qualcosa di personale contro di me”. Altro tasto dolente, sostiene, “ha toccato mio marito e se parli di lui è finita. Sono tornata in Italia e l’ho incontrata. Chiarito? Ehm, ho parlato. Non dovevo chiarire nulla con lei”.

Querela contro Luxuria

Se si parla di esperienza a L’Isola dei Famosi legata al dito, non si può non fare riferimento a Francesco Benigno. Di fatto la sua partecipazione al reality ha reso l’esordio alla conduzione di Vladimir Luxuria molto più complesso di quanto sarebbe stato senza di lui.

Squalificato e rispedito in Italia dopo pochi giorni, considerando la valutazione dei suoi atteggiamenti nei confronti di un altro naufrago, con tanto di minacce fisiche, Benigno non ha mai accettato il tutto. Una volta tornato a casa, l’attore ha dato il via a una battaglia social contro il programma, proseguendo poi anche in tribunale.

Ha gridato al suo pubblico d’aver ricevuto un’offerta economica: “Hanno provato a corrompermi. Erano tanti soldi ma li ho rifiutati”. Di fatto la produzione ha rifiutato di pagare la somma per intero, considerando il suo comportamento, provando a chiudere la vicenda dapprima con 19mila euro, poi con 24mila e infine con 30mila.

Da aprile 2024 ad aprile 2025, la vicenda è ora chiusa e quei 30mila sono stati accettati, infine. Dal suo punto di vista, dice sui social, ciò dimostrerebbe il torto marcio di Mediaset. C’è però ancora una questione aperta. Si tratta della querela nei confronti di Vladimir Luxuria.

Benigno sostiene d’essere stato diffamato: “Il giudice si riserva di pronunciarsi, a distanza di un anno. Mi auguro venga rinviata a giudizio e io venga risarcito. La signora Vladimir Luxuria mi ha dato del passo, del violento e del malato. Ha poi messo in mezzo mio figlio e la mia situazione economica, che non può conoscere”.