Jalisse, Alessandra Drusian operata: la foto dall’ospedale

IPA Alessandra Drusian dei Jalisse

Alessandra Drusian dei Jalisse racconta su Instagram di essere stata ricoverata in ospedale e svela cosa le è accaduto. L’artista e compagna di Fabio Ricci, con cui forma l’iconico duo, si è sottoposta ad una operazione di protesi all’anca. A rivelarlo è stata lei stessa in un video che è stato commentato da tantissimi fan.

Alessandra Drusian dei Jalisse, su Instagram il video dall’ospedale

Nel video pubblicato sul profilo Instagram dei Jalisse, Alessandra Drusian cammina fra le corsie dell’ospedale usando le stampelle. “Ecco la campionessa che esce dal suo hotel, com’è andata?”, spiega la voce fuori campo di Fabio Ricci, compagno della Drusian. “È andata, è stata una bellissima esperienza, soprattutto con tutti gli oppiodi che mi hanno dato”, scherza lei.

La cantante dei Jalisse ha rivelato di essersi sottoposta a un’operazione di protesi all’anca, spiegando che l’intervento sarebbe andato bene. “Sono stati tutti meravigliosi – ha detto l’artista -. Finalmente mi sono decisa e mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute. L’8 gennaio ho subito un intervento di protesi all’anca”.

Alessandra Drusian infatti avrebbe posticipato per molto tempo l’operazione, sino alla scelta di chiedere aiuto ad una equipe medica: “Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapie infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c’erano altre soluzioni – ha raccontato -. Ringrazio il Dott. Baldini Andrea e tutta l’equipe di @casadicuravillabetania e l’anestesista che porta il nome del mio caro papà Eugenio Ora sono a casa, coccolata dalla mia famiglia, che è la medicina più efficace. Grazie”.

La storia dei Jalisse

La storia dei Jalisse è molto particolare, caratterizzata da un’ascesa fulminea e un lungo viaggio controcorrente. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci esplode nel 1997 vincendo a sorpresa la 47ª edizione del Festival di Sanremo con Fiumi di parole, un brano destinato a diventare iconico. Nello stesso anno rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest di Dublino, conquistando un prestigioso quarto posto e confermando il loro successo anche a livello internazionale.

Nel 1998 tornano a Sanremo con L’ultimo ricordo, ma da lì inizia una fase più complessa. Dal 1999 in poi, nonostante decine di candidature, il palco dell’Ariston rimarrà per loro solamente un sogno. Lontani però dall’arrendersi, i Jalisse scelgono la strada dell’indipendenza artistica, pubblicando album come Sottovoce (2004) e Ricordami nell’acqua (2009), ma soprattutto continuando a scrivere, suonare e incontrare il pubblico dal vivo. Con il passare degli anni la loro vicenda è diventata un vero e proprio caso legato al Festival di Sanremo.

Dalla prima esclusione ogni anno i Jalisse reagiscono sui social in modo ironico e divertente, dimostrando la volontà di non arrendersi e la passione per il loro lavoro. Dal brindisi ai palloncini rossi, il duo non ha mai nascosto la delusione, ma anche la grinta per andare avanti, nonostante tutto.

“Tanto noi non ci arrendiamo! – hanno detto di recente – Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni. Chissà che il prossimo anno si riesca a festeggiare il nostro trentennale sul palco dell’Ariston! La gente ci vuole e noi cercheremo di non deluderla”.