Barbara D’Urso in costume a 63 anni: le foto da sirena stregano Instagram

Barbara D’Urso lascia senza fiato su Instagram: le sue foto in costume a 63 anni sono un incanto. La presentatrice si sta godendo le sue vacanze al mare dopo un anno di duro lavoro e non può certo lasciare i suoi fan senza documentare le sue giornate.

Barbarella non manca di mandare in visibilio i suoi numerosissimi follower con alcune foto conturbanti che la ritraggono in costume. La D’Urso non ha nulla da invidiare alle ventenni, specialmente quando posa da sirena. Così, eccola su Instagram combattere il caldo afoso degli ultimi giorni, sdraiata in acqua, con uno splendido monopezzo a fantasia.

La D’Urso sfoggia un fisico perfetto, gambe magrissime (sono sempre state il suo punto di forza, non a caso indossa spesso le mini), décolleté scolpito, pancia piatta. Insomma per lei il tempo non passa mai. E poi ogni dettaglio è curatissimo, dalla tintarella senza sbavature allo smalto rosso sulle unghie di mani e piedi. Lei scrive col cuore: “Oggi caldo record 🔥 #hot #colcuore❤️“. E subito si precipitano a risponderle.

Come sempre tra i commenti c’è chi non le risparmia critiche feroci e inutili. Ma questa volta, di fronte a tanta bellezza, gli attacchi sono proprio inutili e subito zittiti. Mentre i complimenti non si sprecano: “Sei veramente una favola”, “Che sirena”, “anche oggi tu sei bellissima”.

Ma sono diverse le immagini che Barbarella regala ai fan. Il costume bianco è talmente seducente che perfino Giovanni Ciacci brucia nel vederlo. E anche Gabriel Garko manda il suo cuoricino. Per non parlare del topless nascosto che è irresistibile. La D’Urso (leggi la nostra intervista) osa anche col bikini ed è uno spettacolo.

Insomma, la prova costume è decisamente superata per la regina di Mediaset che appartiene ai costumi perfetti dell’estate 2020, da Bianca Guaccero a Michelle Hunziker.