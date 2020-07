Barbara D’Urso struccata, sportiva e bellissima: le foto su Instagram sono un incanto

editato in: da

Barbara D’Urso è molto attiva su Instagram e condivide spesso con i suoi follower dettagli relativi non solo ai momenti di lavoro, ma anche a quelli dedicati al relax. Dopo una stagione televisiva che l’ha vista impegnata su più fronti, la conduttrice campana si sta godendo le vacanze.

In attesa di ripartire a settembre con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso – il promo della sua prossima stagione televisiva è divertentissimo e la vede prendere il sole sulla sdraio sul tetto degli studi dove vengono registrati i programmi – la D’Urso si sta meritatamente rilassando, senza tralasciare quella vita sana che le ha permesso di arrivare in splendida forma a 63 anni.

Una delle ultime foto pubblicate su Instagram la vede proprio in tenuta sportiva, pronta per iniziare a dedicarsi, come si può evincere dalle Stories, alla camminata veloce. Cappellino con la visiera, occhiale da sole e canottiera, la conduttrice campana è sorridente, in super forma e, come si può vedere dallo scatto, ha davanti a sé una strada vuota circondata da campi, uno scenario perfetto quando si fa sport in vacanza.

Il post è stato accolto da tantissimi like e commenti. I fan della conduttrice, che la seguono con affetto sia in tv sia sui social, le hanno fatto i complimenti per il fisico oggettivamente perfetto. Non c’è che dire: più passano gli anni, più la D’Urso è affascinante.

La conduttrice 63enne – ha spento le candeline lo scorso 3 maggio – è soprattutto una donna autentica che, quando si racconta sui social, non ha paura di mostrarsi al naturale. Lo ha fatto anche negli ultimi giorni, postando su Instagram un selfie che la vede struccata, stupenda e con un mazzo di rose sullo sfondo.

Archiviati i giorni di relax a Venezia in compagnia dell’amico Renzo Rosso, patron di Diesel e suocero di Francesca Chillemi, la conduttrice sta vivendo una meravigliosa vacanza in solitaria e sta ricaricando al massimo le batterie. Dopotutto il tempo passa in fretta e in men che non si dica arriverà settembre, con l’inizio di un anno lavorativo che sarà per lei, tra le regine di Canale 5, ricco di impegni.