Lodovica Comello è diventata mamma, il dolce annuncio su Instagram

La lieta novella tanto attesa è finalmente arrivata: Lodovica Comello è diventata mamma, e ci ha tenuto ad essere la prima a darne l’annuncio sui social, regalando una dolcissima emozione ai suoi fan. La conduttrice ha dato alla luce il suo primogenito, il piccolo Teo, e non potrebbe essere più felice.

Questo è un momento davvero magico, per Lodovica Comello. Dopo averla vista per una splendida stagione alla conduzione di Italia’s Got Talent, tutti aspettavano solamente l’arrivo della bellissima notizia. Un’attesa che è stata finalmente ricompensata con una dolcissima foto che la stessa Comello ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nella quale mostra la tenera manina del suo piccino. “Ciao Teo” – ha scritto la conduttrice a didascalia di questo meraviglioso scatto, senza particolari proclami o dediche strappalacrime. Due sole parole che esprimono tutto l’amore di una mamma e tutta la sua grande emozione.

Il neo papà Tomas Goldschmidt ha condiviso la stessa foto di Lodovica, aggiungendo una piccola battuta: “Adesso sì che inizia la quarantena. Teo è arrivato!”. Nessun dettaglio aggiuntivo, che sicuramente arriverà in un secondo momento. Ora tutta l’attenzione dei neo genitori è per il piccolino, ci sarà tempo in seguito per svelare ai fan cosa è successo in questi ultimi giorni. Pare evidente, comunque, che tutto è andato bene, ed è questo ciò che più importa.

L’ultima apparizione televisiva di Lodovica Comello risale a due settimane fa, quando è andata in onda la semifinale di Italia’s Got Talent. La puntata del 6 marzo 2020, che ha visto proclamare vincitore Andrea Fratellini, ha invece dovuto fare a meno della conduttrice, ormai arrivata in gravidanza avanzata. A sostituirla, un inedito e simpaticissimo Enrico Papi che ha saputo tenere testa alla situazione. Dopo di che, la Comello se n’è rimasta nella sua casetta milanese ad attendere il lieto evento, continuando però a tenere aggiornati i suoi fan sui social.

Solo qualche giorno fa ha lanciato su Instagram un divertentissimo podcast intitolato L’Asciugona (che in milanese indica una persona particolarmente logorroica), nel corso del quale racconta la gravidanza con un’ironia che piace molto al suo pubblico. Ora, per forza di cose, si è dovuta fermare. Ma sappiamo che tornerà più carica che mai, con tante altre divertentissime idee per intrattenerci. E la aspettiamo anche in televisione, dove sicuramente avrà qualche progetto in ballo. Senza però mettere in secondo piano la sua famiglia, che conta adesso un membro in più.