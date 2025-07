IPA Elisabetta Gregoraci

Qual è il legame tra Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini? Non sempre è stato tutto rose e fiori, anzi: ci sono stati dei momenti, uno in particolare, che hanno ferito profondamente la showgirl. Da lì, però, le cose sono poi migliorate, fino a stringere un buon rapporto che dura tutt’oggi. Ma cos’ha infastidito tanto la Gregoraci? Un fatto avvenuto molti anni addietro, e che riguarda uno dei momenti più felici della sua vita: la scoperta di aspettare Nathan Falco, che ha compiuto 15 anni il 18 marzo.

Elisabetta Gregoraci e quello “sgarbo” di Alfonso Signorini

“Alla fine il bene vero supera sempre tutto”. Tra amici, si sa, ci sono sempre dei momenti di tensione che spesso non è facile superare: a raccontare l’episodio è stata Elisabetta Gregoraci stessa sul settimanale Chi, dove ha parlato del suo legame con Alfonso Signorini e con il magazine stesso. Tra loro è sempre stato tutto rose e fiori? No, affatto, e una vicenda in particolare ha lasciato degli strascichi che, per fortuna, oggi sono stati superati.

“Con il settimanale Chi non tutto è stato sempre rose e fiori. C’è stata una copertina — e lo sa bene Alfonso — che ancora oggi mi fa stringere un po’ il cuore. Ero incinta da pochissimo. Talmente poco che non l’avevo ancora detto neanche alla mia famiglia. Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me ancora un po’. Ma la notizia arrivò lo stesso. Non fui io a dirla. Alfonso la venne a sapere e… niente. Il giorno dopo ero già in edicola. ‘Elisabetta è incinta!’ in copertina”, ha raccontato la Gregoraci.

All’epoca, naturalmente, la cosa ferì molto la Gregoraci, tenendo presente che l’argomento delle gravidanze rivelate dai giornali o dai profili social di gossip è stato spesso affrontato dalle vip (è accaduto anche ad Aurora Ramazzotti e Jacqueline Luna Di Giacomo). “Non lo nascondo: allora ci rimasi malissimo. Avrei voluto che mi chiamasse. (…) Invece no. E io mi ritrovai a spiegare tutto a tutti, senza neanche averlo ancora realizzato bene io”.

Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini hanno poi fatto pace

Di tempo ne è di certo passato da allora: Nathan Falco Briatore è nato il 18 marzo 2010, oggi ha 15 anni ed è persino più alto di papà Flavio Briatore e della mamma. I rapporti tra la Gregoraci e Signorini si sono poi rafforzati con il tempo, e lei ha partecipato anche a un’edizione del GF Vip condotta da “Alfo”.

Così prosegue la Gregoraci: “Con Alfonso, poi, ci siamo sempre ritrovati. Abbiamo riso tantissimo insieme. Ricordo che durante il periodo del Grande Fratello ogni settimana mi proponeva una copertina: ‘Eli, tocca a te!’. E io: ‘Ma sei matto? Ancora io?’. Alla fine, però, le facevamo davvero. E ci divertivamo anche un sacco insieme, con lui, con la redazione”. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: dopo, la Gregoraci è riuscita a chiarirsi con Signorini, e le cose sono rientrate. Con gli anni, hanno avuto la possibilità di legare maggiormente e oggi i rapporti sono di certo solidi e distesi.