5 motivi per acquistare asciugatrice

Stai pensando di acquistare un’asciugatrice per il bucato ma non sei ancora del tutto convinta del possibile acquisto? Ecco allora 5 motivi che ti faranno cambiare subito idea!

Asciugatrice si o no? Ecco i vantaggi di questo elettrodomestico!

L’asciugatrice è uno di quei grandi elettrodomestici che, una volta provato, non potrai più farne a meno. I motivi sono tantissimi e, se hai un’amica che ne possiede una di nuova generazione, te li confermerà tutti, punto per punto.

Basta panni stesi per casa

In questo periodo dell’anno, complici le numerose piogge autunnali, asciugare il bucato diventa un grosso problema specialmente se la nostra famiglia è numerosa. L’asciugabiancheria eliminerà il problema dei panni stesi in casa dentro ogni stanza, o sopra i termosifoni!

Niente più problemi di muffa

Stendere i panni in casa comporta inevitabilmente un alto rischio di muffe che si sviluppano sulle pareti. Questo è dovuto all’aumento dell’umidità interna alla casa causata proprio dalla presenza di stendini pieni di panni umidi. Ricorda che la muffa può creare problemi di salute, specialmente nei soggetti più a rischio!

Avere un alto tasso di umidità in casa oltretutto contribuisce ad avere una costante sensazione di freddo nonostante le temperature del termostato siano impostate in modo bilanciato. Arieggiare non è sufficiente ad ovviare al problema. Con un’asciugatrice tutti questi inconvenienti ssaranno inesistenti.

Impiegherai meno tempo per riordinare la casa

Avere un’asciugatrice ti permette anche di ridurre notevolmente il tempo che impieghi per il riordino della casa, specialmente quello che dedichi al bucato, che assorbe ogni settimana molto tempo.

I panni messi nell’asciugatrice sono perfettamente asciutti e pronti per essere riposti in meno di un’ora. Questo significa che, indicativamente, in un tempo medio di due ore avrai lavato ed asciugato completamente i panni di una lavatrice.

I consumi di corrente? Non sono più un problema

Se gli elettrodomestici di vecchia generazione erano grandi consumatori di energia elettrica, lo stesso non si può dire per le novità presenti nel mercato. I nuovi elettrodomestici, specialmente se scelti in classe di fascia di classe energetica A++ o A+++ hanno consumi di corrente nettamente ridotti rispetto ai vecchi modelli meno performanti.

Se utilizzata nel modo corretto, probabilmente non noterai nemmeno un aumento della tua bolletta della luca. I vecchi modelli, per esempio, erano impossibili da avviare contemporaneamente ad un lavaggio in lavatrice: quelli di fascia energetica a minor consumo invece, non faranno saltare il contatore della corrente, a patto che la lavatrice non superi i 60° durante il lavaggio.

Niente più panni da stirare

Se i bassi consumi ancora non ti hanno convinta, tieni presente che i panni messi in asciugabiancheria non necessitano di stiratura se la utilizzarai nel modo corretto.

Ti basterà riporre il bucato al termine del ciclo di asciugatura per trovare tutti gli indumenti perfetti, morbidi e senza grinze. Un trucco in più? Non utilizzare mai programmi “extra asciutto“ ma prediligi quelli che lasciano i panni leggermente umidi. Non dovrai più stirare il bucato risparmiando tempo e consumi di corrente!

Come acquistare un’asciugabiancheria spendendo meno

I vantaggi di un’asciugatrice in casa, come puoi vedere, sono davvero molti: al giorno d’oggi, con la vita sempre più frenetica, risulta davvero difficile farne a meno.

Se hai deciso di acquistarne una nuova, ti svelo un trucco che ti permetterà di ottenere uno sconto aggiuntivo, indipendentemente dal modello che sceglierai di acquistare.

Per il tuo acquisto scegli di passare da Libero Cashback ed ottieni un rimborso parziale di quanto speso: il rimborso sarà erogato direttamente nel tuo conto corrente entro poche settimane dall’acquisto. Il valore del rimborso è variabile: dipende dall’insegna che sceglierai per il tuo acquisto e dall’importo che andrai a spendere. In ogni caso, sarà comunque un affare grazie al risparmio che otterrai.

La scelta dei negozi che ti offrono un cashback è davvero ampia e non si limita alla vendita di elettrodomestici, ma potrai risparmiare anche su altri articoli di uso comune come abbigliamento, scarpe, viaggi e tantissimi altri ancora!