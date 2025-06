Chi è Gabriella Spagnuolo, la misteriosa donna in vacanza con Stefano De Martino

Gabriella Spagnuolo è la giovane laureata in marketing avvistata in barca con Stefano De Martino.

Gabriella Spagnuolo è la misteriosa donna paparazzata su uno yacht in vacanza con Stefano De Martino. Sarebbe lei, secondo alcune indiscrezioni, la nuova compagna del conduttore di Affari Tuoi.

Gabriella Spagnuolo, vacanze con Stefano De Martino

Lunghi capelli castani e fisico mozzafiato, Gabriella Spagnuolo è la donna paparazzata in barca con Stefano De Martino. Il conduttore si è concesso una vacanza in Costiera Amalfitana fra tuffi nell’acqua cristallina e sole. Con lui alcuni amici, ma soprattutto Gabriella.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi è impossibile non notare l’intesa fra i due, fra scherzi, sorrisi e confidenze. Lontana dal mondo dello spettacolo, Gabriella Spagnuolo ha meno di 30 anni ed è laureata in marketing.

Napoletana e legatissima alla sua terra, la giovane farebbe parte del gruppo di amici di Stefano De Martino con cui ci sarebbe un rapporto speciale.

Gli amori di Stefano De Martino

Da tempo Stefano De Martino è finito sotto i riflettori non solo per via del successo televisivo di Affari Tuoi, ma anche per la sua vita sentimentale. Classe 1989, una passione per la danza e grande fascino, De Martino è arrivato al successo grazie ad Amici.

Proprio lì era nato l’amore con Emma Marrone, cantante e concorrente dello show di Maria De Filippi. Amici ha rappresentato da sempre un punto di svolta per Stefano. Sarà durante la trasmissione infatti che incontrerà Belen Rodriguez, grande amore della sua vita.

All’epoca lei era ancora fidanzata con Fabrizio Corona, mentre lui era legato a Emma Marrone. Una passione travolgente, segnata dalle nozze nel 2013 e dalla nascita del figlio Santiago. Poco dopo sarebbero arrivate le prime crisi, la scelta di separarsi e numerosi ritorni di fiamma, sino all’addio nel 2023.

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez sono arrivati diversi flirt. Prima di tutto quello con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e influencer con cui è stato fotografato più volte a Napoli.

Il conduttore è stato poi avvistato con Caroline Tronelli, protagonista di una vacanza in Sardegna, e con Gilda Ambrosio, imprenditrice ed esperta di moda, che l’ha accompagnato al concerto di Dua Lipa.

L’ultima donna paparazzata con Stefano De Martino è proprio Gabriella Spagnuolo, giovane esperta di marketing che sembra essere molto vicina al presentatore.

Sarà lei a conquistare definitivamente il cuore del presentatore. De Martino negli ultimi anni ha ritrovato l’equilibrio perso, migliorando il rapporto con Belen per amore del figlio Santiago (“Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha svelato) e concentrandosi sulla carriera.

I flirt sono stati diversi, ma, come ha raccontato lui stesso, nessuna è riuscita davvero a conquistarlo. “Nessuna ha resistito a lungo – ha confessato il presentatore – . Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.