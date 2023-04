Simona Ventura “58 anni sull’ottovolante”: la foto privata su Instagram

Fonte: IPA Simona Ventura festeggia il compleanno, la foto privata

Un lungo post Instagram per fare il punto sulla sua vita, ma anche uno scatto privato e inaspettato: Simona Ventura celebra il suo compleanno e lo fa con due foto che mostrano da dove è partita e dove è arrivata, raccontando anche tutto quello che c’è stato nel mezzo. Un modo per raccontare i suoi “58 anni sull’ottovolante”. Tantissimi i commenti pieni di affetto per farle gli auguri, compresi quelli innamorati del suo compagno Giovanni Terzi.

Simona Ventura celebra i suoi 58 anni con un post e uno scatto privato

Una foto di prima e una di oggi, con in mezzo tutto quello che c’è stato: Simona Venura è nata il primo aprile del 1965 e festeggia 58 anni. Lo fa anche attraverso un post Instagram in cui ha tracciato un piccolo resoconto della sua vita sino a oggi e ha mostrato un bellissimo scatto privato, uno di quelli che arrivano dall’album dei ricordi. Infatti la conduttrice è ritratta da bambina, in una foto in bianco e nero, sorridente: un attimo di felicità, prezioso e del passato.

A corredo delle due foto Simona Ventura ha scritto una lunga riflessione: “Dalla prima foto alla seconda sono passati 58 anni… – si legge -. Sono stati anni che definirei sull’ottovolante”.

Poi la conduttrice ha aggiunto: “Dal sogno di poter lavorare nel mondo dello spettacolo (e farlo a modo mio) ai momenti bui da cui però ho sempre trovato il modo e la forza di uscire. Dal buttare il cuore oltre l’ostacolo, al maledirmi di essere stata troppo buona quando mi si faceva del male! Dalle cose buone (e i successi) che ho ottenuto, ai tanti (non troppi) errori che ho commesso e che mi hanno tutti insegnato qualcosa – ha scritto -. In tutto questo su e giù nelle emozioni di una vita felice c’è però un filo rosso: Non ho mollato mai! Happy birthday to me”.

Parole che mostrano la sua tenacia, la forza, ma anche il fatto che ogni esistenza è segnata da momenti belli e da altri più complicati, con una costante: il modo che ognuno di noi ha di reagire agli eventi. Tantissimi i like e i commenti per celebrare insieme a lei questa giornata speciale.

Simona Ventura, gli auguri di compleanno (speciali) di Giovanni Terzi

Che l’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi sia grande e profondo non ci sono dubbi, lo dimostra il fatto che sono anni che formano una coppia e che il loro futuro profumi di fiori d’arancio. Infatti hanno stabilito la data per le nozze, anche se per il momento è ancora top secret.

E quindi non potevano mancare gli auguri speciali di lui. In un commento sotto il post di Simona Ventura, Giovanni Terzi ha scritto: “Sei la persona più entusiasmante e meravigliosa che abbia mai incontrato. Ti amo”. Parole alle quali lei stessa ha risposto con un dolcissimo “Ti amo”.

Sul suo profilo Instagram, invece, ha pubblicato un video con una serie di scatti della loro vita insieme accompagnati da una dedica d’amore romantica e toccante: “Auguri amore della mia vita, buon compleanno Simona Ventura – si legge -. In questo quinto compleanno assieme sono innumerevoli le immagini che serbo nel mio cuore di te e che riescono ogni volta a commuovermi. Non potrei mai immaginare una giornata senza che questa inizi svegliandomi assieme a te, prendendo il nostro caffè e facendo il punto della giornata che sta per cominciare”.

Poi ha voluto fare il punto sulle cose che lei gli ha trasmesso: “Mi hai insegnato che solo la fatica e la determinazione sono gli strumenti veri per poter arrivare ai risultati sperati. Mi stai insegnando che resistere è lo sport che più da soddisfazione perché solo così sfianchi chi ti vuole male. Insegni ad amare, nel nostro privato, con l’intensità, la generosità e la cura come soltanto un super eroe sa fare – ha scritto nella didascalia del video, per poi concludere -. Rendi ogni giorno, a me, speciale ed unico. Auguri amore della mia vita la mia promessa per il futuro è che insieme cammineremo in campi dorati. Ti amo”.