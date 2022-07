“Benvenuta Sofia”. Cristina Chiabotto è mamma bis: la sua gioia su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Cristina Chiabotto è diventata di nuovo mamma: la bellissima ex Miss Italia ha dato alla luce la piccola Sofia, condividendo con tutti i suoi fan la gioia dell’arrivo della sua piccola. La showgirl ha dato l’annuncio su Instagram, svelando sia la data di nascita della sua secondogenita, che il nome della bimba, tenuto segreto fino all’ultimo momento.

Cristina Chiabotto mamma bis: è nata Sofia

È su Instagram che Cristina Chiabotto ha comunicato di essere diventata mamma per la seconda volta: il 29 giugno infatti ha dato alla luce la piccola Sofia, annunciando il suo arrivo con il primo, dolcissimo scatto della bambina.

Una gioia incontenibile per l’ex Miss Italia e il marito Marco Roscio, dato che entrambi non vedevano l’ora di allargare la famiglia. È stato proprio lui, solo qualche giorno fa, a svelare l’iniziale della loro piccola: “Eccoci di nuovo! Aspettando S.“, aveva scritto Roscio a corredo di una dolcissima foto in bianco e nero in cui accarezza dolcemente il pancione della moglie.

In una recente intervista a Verissimo la Chiabotto, incinta di 8 mesi, aveva confessato di non aver scelto ancora il nome della bimba, mentre per la prima figlia avevano scelto Luce, un nome che amavano entrambi, e Maria, come la nonna di Cristina scomparsa a causa del Covid poco prima della sua nascita.

“Siamo molto felici di allargare la famiglia, avranno solo quattordici mesi di differenza” aveva raccontato la showgirl, che aveva spiegato di essere rimasta incinta solo cinque mesi dopo la nascita della prima figlia, venuta al mondo lo scorso 21 maggio 2021.

La gravidanza è andata per il meglio, nonostante i cambiamenti del corpo e qualche piccolo imprevisto – come il diabete gestazionale – come aveva raccontato su Instagram ai propri follower: “È l’esperienza più bella della vita e ne vale la pena. L’importante è cercare, nonostante tutto, di prendersi cura di se stessi e di non dimenticarsi mai”.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio, l’inizio della vita in quattro

Cristina Chiabotto non potrebbe essere più felice: insieme al suo Marco sta vivendo una favola, diventando mamma per la seconda volta. La loro storia d’amore era iniziata quasi per caso: i due si erano incontrati per la prima volta allo stadio (sono entrambi tifosi della Juventus) e da lì è cominciata una relazione che ha sconvolto le loro vite.

La Chiabotto usciva dalla complicata storia con Fabio Fulco, durata ben 12 anni, ma l’amore di Marco ha totalmente travolto la sua esistenza, tanto che dopo neppure un anno di di frequentazione con l’imprenditore piemontese, la coppia ha deciso di convolare a nozze con una splendida cerimonia alla Reggia di Venaria.

Poi è arrivata la bella notizia: l’annuncio della prima gravidanza e l’arrivo della piccola Luce Maria, nata nella primavera del 2021, poco dopo la scomparsa della nonna della showgirl. Ad appena 11 mesi dalla nascita della sua prima figlia, Cristina ha stupito tutti con l’annuncio dell’arrivo di un nuovo bebè: “Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita – aveva scritto su Instagram – Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper (la cagnolina di famiglia, ndr). Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita“.

Adesso l’avventura in quattro è appena iniziata, come ha scritto tra le storie di Instagram, mostrando i piedini della sua piccola: “Una nuova vita con te, Sofia!”.