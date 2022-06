Cristina Chiabotto incinta: “Ho il diabete gestazionale”

Fonte: Instagram Pancioni vip del 2022

La fine della gravidanza si sta avvicinando e Cristina Chiabotto ha dedicato un po’ di tempo per rispondere alle tante domande di fan che la seguono con affetto, lo ha fatto tramite le storie sul suo profilo Instagram in cui si è aperta e ha raccontato molto del periodo che sta vivendo. Tra le tante cose ha ance spiegato di avere il diabete gestazionale e che, per questa ragione, viene seguita sull’alimentazione.

Cristina Chiabotto, la gravidanza agli sgoccioli e le chiecchiere con i fan

Cristina Chiabotto ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa a gravidanza già avanzata. Da qualche tempo le voci che la davano incinta si erano fatte più insistenti, così la showgirl ha deciso di annunciare l’arrivo di un secondo bebè (una femminuccia) attraverso un post su Instagram: un’immagine che non poteva lasciare adito a dubbi con il pancino che faceva capolino sotto un abito azzurro con la manina della primogenita Luce Maria sopra. A fare da corollario parole che raccontavano tutta la sua gioia: “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper – aveva scritto – . Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papà e Luce”

Poi era stata la volta della partecipazione a Verissimo dove aveva raccontato di più di questa seconda gravidanza.

Sempre abbastanza riservata per quanto riguarda la sua vita privata Cristina Chiabotto si è aperta con i suoi follower rispondendo attraverso il suo profilo Instagram alle tante domande riguardo la gravidanza, ormai arrivata alla 36esima settimana. Ha raccontato del corpo che cambia: ”Ma è l’esperienza più bella della vita e ne vale la pena – si legge – l’importante è cercare, nonostante tutto, di prendersi cura di se stessi e di non dimenticarsi mai”. A tal proposito ha anche spiegato di aver preso nove chilogrammi anche in questa gravidanza come nelle prima: “Muoversi fa bene anche se in parte penso sia meto del metabolismo e della genetica. Ogni caso è un caso a sé”.

E sulle voglie ha confessato di averle avute: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze. La seconda è un po’ diversa perché ho il diabete gestazionale quindi sono seguita da una ginecologa e da una dietista specializzata in questo”.

Cristina Chiabotto, il diebete gestazionale

Tra le tante domande a cui ha risposto Cristina Chiabotto anche una che chiede maggiori informazioni sul diabete gestazionale e se lo ha avuto anche nel corso della prima gravidanza: “No nella prima non l’avevo – ha risposto l’ex Miss Italia – è stata una novità tutta da scoprire e da approfondire”. Poi ha aggiunto: “Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia – ha scritto -. Alimentazione e movimento come in tutto sono la base, iciamo che sto cercando di fare del mio meglio, anche se ogni tanto è difficile fare tutto alla perfezione. Ma è giusto dare importanza e seguore gli esperti”.

Una chiacchierata a cuore aperto che Cristina Chiabotto ha fatto con i suoi tantissimi fan nell’attesa della nascita di questa nuova bimba, a soli 14 mesi di distanza della piccola Luce Maria.