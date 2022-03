“Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta a 10 mesi dal parto”

Dapprima la travagliata fine della sua storica relazione, poi l’incontro con Marco Roscio e l’inizio di un amore travolgente, che ha portato alla nascita della sua piccola Luce Maria: gli ultimi anni sono stati piuttosto movimentati, per Cristina Chiabotto. E a quanto pare ci sono altre novità in arrivo. Si vocifera infatti che sia nuovamente in dolce attesa, ad appena 10 mesi dal parto. Con grande gioia per lei e per la sua famiglia, naturalmente.

Cristina Chiabotto di nuovo incinta, l’indiscrezione

È vero, Cristina Chiabotto non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, anche dopo la nascita della sua primogenita. Ma che tutto potesse accadere così in fretta non ce lo aspettavamo. Pare infatti che la bella showgirl sia incinta del suo secondo figlio, che arriverebbe a pochissima distanza dalla primogenita Luce Maria. Si tratta al momento solo di indiscrezioni, che la Chiabotto e il suo partner non hanno ancora confermato – né smentito, a dir la verità.

A darne notizia è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche delle foto in cui si possono intravedere rotondità sospette. Secondo il magazine, sia lei che Marco sarebbero al settimo cielo e non vedrebbero l’ora di accogliere il nuovo bebè. La lieta novella (qualora dovesse trovare conferma) arriva solo pochi mesi dopo il parto di Cristina Chiabotto: lo scorso 21 maggio 2021, la soubrette ha dato alla luce la sua prima figlia.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio, la love story

Sembra proprio che tra Cristina e Marco le cose vadano a gonfie vele, tanto che entrambi hanno ingranato la marcia e accelerato a dismisura. I due si sono incontrati allo stadio – sono accomunati dalla passione per la Juventus – e, grazie ad alcuni amici, hanno avuto modo di approfondire subito la loro conoscenza. La Chiabotto era reduce dalla difficile separazione da Fabio Fulco, con il quale aveva condiviso ben 12 anni della sua vita. La loro è stata una rottura travagliata, ma entrambi sono riusciti a voltare pagina.

Da quel momento, la showgirl ha letteralmente bruciato le tappe. Dopo neanche un anno di frequentazione con Marco Roscio, imprenditore piemontese, ha deciso di convolare a nozze con una splendida cerimonia alla Reggia di Venaria, una location fantastica. E poi è arrivata la bella notizia: l’annuncio della prima gravidanza aveva conquistato tutti i fan della bellissima showgirl, che è diventata mamma per la prima volta nella primavera del 2021. E ora, a quanto pare, sarebbe pronta ad imbarcarsi in una nuova, entusiasmante avventura.

Per la sua famiglia, la Chiabotto ha messo in stand-by la carriera. Dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, risalente all’anno in cui è stata incoronata Miss Italia, non si era mai fermata. Tante le sue partecipazioni televisive che l’hanno resa famosa, con qualche incursione in radio e persino a teatro. Ma da qualche anno a questa parte Cristina ha preso la decisione di dedicarsi ai suoi affetti, allontanandosi (momentaneamente) dalla tv. Una scelta che non ha mai rimpianto, perché lei stessa ha ammesso di adorare il tempo trascorso con suo marito e sua figlia.