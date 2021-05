Cristina Chiabotto è diventata mamma: “Sei la nostra Luce”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Cristina Chiabotto è diventata mamma: la showgirl ha annunciato su Instagram la nascita della piccola Luce, nata da matrimonio con Marco Roscio.

La Chiabotto in questi mesi ha condiviso la gioia della sua gravidanza con tutti i suoi follower, aggiornando i fan più affezionati rendendoli partecipi di tutti i momenti più emozionanti di questa bellissima avventura.

La bambina, come ha specificato su Instagram, è nata il 7 maggio, e proprio nel giorno della Festa della mamma, la showgirl ha voluto pubblicare la prima foto piccola, condividendo sul suo profilo Instagram il primo scatto della sua bambina, immortalando la piccola manina della figlia appena venuta al mondo.

Un’emozione grandissima per Cristina, che ha aspettato in queste ultime settimane la sua Luce Maria, ha accompagnato l’istantanea alle parole: “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”.

La piccola è nata dal matrimonio con Marco Roscio, imprenditore torinese che le ha rubato il cuore. Il loro amore è nato nel 2018 dopo la fine della relazione della Chiabotto con Fabio Fulco, suo storico ex a cui è stata legata per oltre dieci anni. Nel 2019 i due hanno coronato il loro sogno convolando a nozze e oggi hanno finalmente allargato la loro famiglia con la loro Luce Maria.

L’ex Miss Italia, proprio qualche giorno fa, aveva rivelato di aver già deciso il nome della loro bambina, spiegando in un’intervista al settimanale Gente la decisione del nome scelto per lei: “Si chiamerà Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa”.

“Ero sulla mia isola del cuore, Formentera” – aveva detto la showgirl nel suo racconto – e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”. Ma anche il secondo ha un’importanza particolare per la Chiabotto: Maria è, infatti, il nome della sua amata nonna paterna che è venuta a mancare lo scorso anno.