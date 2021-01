Cristina Chiabotto è incinta: su Instagram la prima foto col pancione

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Cristina Chiabotto è incinta. L’ex Miss Italia aspetta un figlio dal marito Marco Roscio. A confermarlo è stata proprio la modella che su Instagram ha pubblicato la prima foto col pancione. L’annuncio della gravidanza è arrivato con un post dolcissimo in cui la showgirl sorride insieme all’imprenditore e al loro cane. “Venticinque settimane di te… – ha scritto nella didascalia – sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”.

Cristina non ha svelato il sesso del bambino, di sicuro è al settimo cielo all’idea di diventare mamma. Per la Chiabotto e Marco Roscio si tratta del primo figlio, arrivato a poco più di un anno dalle nozze, celebrate nel settembre 2019 nella reggia di Venaria, a Torino. Un matrimonio romantico che aveva coronato una love story da favola, arrivata a riempire l’esistenza della modella dopo l’addio, doloroso, a Fabio Fulco. La fine della relazione fra l’attore e l’ex Miss Italia, nata a Ballando con le Stelle, aveva fatto molto discutere, fra interviste, dichiarazioni e frecciatine.

Un amore arrivato al capolinea dopo oltre dieci anni per volere di Cristina che aveva scelto di lasciare lo storico compagno per inseguire da sola la propria felicità. “Non c’è nessuno da ricordare. La donna che avevo idealizzato non è mai esistita”, aveva detto lui a Verissimo, mentre lei aveva spiegato: “Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”. Poco dopo la Chiabotto era apparsa in compagnia di Marco Roscio, imprenditore torinese lontano dal mondo della tv. Una love story vissuta lontano dai riflettori, coronata dal matrimonio e dall’arrivo di un figlio. “Marco ha saputo rispettarmi e aspettarmi – aveva raccontato -. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”. Oggi sia Fabio Fulco che Cristina hanno voltato pagina. Mentre la showgirl si prepara a diventare mamma, l’attore ha ritrovato la felicità con Veronica Papa, imprenditrice e anche lei, come la sua ex, protagonista di Miss Italia.