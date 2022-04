Cristina Chiabotto incinta, il dolce annuncio su Instagram: “Presto saremo in quattro”

Mamme e papà vip del 2022

Non avrebbe potuto esserci Pasqua più bella per Cristina Chiabotto che, a meno di un anno dalla nascita della sua primogenita Luce, ha dato il lieto annuncio su Instagram. La bellissima ex Miss Italia è in dolce attesa per la seconda volta e si prepara ad allargare la famiglia insieme al suo grande amore, Marco Roscio. E, come lei stessa ha ironizzato col piglio che la contraddistingue, si tratta della seconda Pasqua consecutiva con il pancione.

Cristina Chiabotto in dolce attesa su Instagram

Apparentemente l’ultimo post condiviso su Instagram da Cristina Chiabotto sembrava il consueto buon augurio in occasione delle festività pasquali, ma la conduttrice ci ha fatto una bella sorpresa. Uno scatto in cui appare raggiante e sorridente più del solito e per un’ottima ragione: la dolce Cristina è di nuovo in dolce attesa a distanza di appena 11 mesi dalla nascita della primogenita Luce Maria, venuta al mondo lo scorso 21 maggio 2021.

Le ben informate ricorderanno che erano già trapelate delle indiscrezioni a proposito di una presunta seconda gravidanza della Chiabotto e di alcune “rotondità sospette”. L’ultimo post conferma tutto: ancor prima di lasciarsi trascinare dalle parole piene di gioia della conduttrice e modella, salta agli occhi il pancino che si intravede dal bell’abito azzurro, messo ancor più in risalto dalla piccola e tenera manina di Luce che lo accarezza dolcemente.

“Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine – ha scritto la Chiabotto su Instagram -. Buona rinascita a tutti🌿,oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper (la cagnolina di famiglia, ndr). Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papà e Luce”.

Cristina Chiabotto e la splendida famiglia con Marco Roscio

Quando era iniziata la love story tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio nessuno avrebbe immaginato di veder crescere sin da subito la loro splendida famiglia. L’ex Miss Italia era appena uscita dalla difficile relazione (e relativa separazione) da Fabio Fulco, dopo ben 12 anni. Insomma, non proprio qualcosa che si cancella con un colpo di spugna.

Eppure il destino ha voluto che, proprio nel momento in cui l’amore era passato in secondo piano, la dolce Cristina incrociasse sul suo cammino quell’uomo che le avrebbe per sempre cambiato la vita. La vita ha in serbo tante sorprese e un amore così grande e intenso è la più bella che si possa sperare di ricevere: tra Cristina e Marco va a gonfie vele e i due non hanno perso tempo per costruire insieme qualcosa di unico e speciale.

Molti direbbero che hanno bruciato le tappe ma, in fondo, lasciarsi trasportare dall’amore più puro non è forse la cosa più bella? Si sono sposati nel 2019 con una splendida cerimonia alla Reggia di Venaria, poi nel 2021 è venuta al mondo la piccola Luce, figlia amatissima e nata in un momento particolare. La nonna della Chiabotto era venuta a mancare da poco ed è proprio per questo che ha scelto di chiamare la bimba come lei. Un omaggio per una delle persone più importanti della sua vita.