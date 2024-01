Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Il sabato sera di Canale 5 è assolutamente all’insegna di Maria De Filippi, che intrattiene i telespettatori dell’ammiraglia di Mediaset con il suo C’è posta per te. Il people show di Mediaset, andato in onda per la prima volta nel lontano nel gennaio 2000, ha sempre riscosso grande consenso nel pubblico televisivo. Anche le prime puntate dell’attuale edizione 2024 hanno raggiunto degli ascolti davvero soddisfacenti, grazie alle toccanti storie raccontate nei diversi episodi.

Oltre ai racconti dei mittenti e dei destinatari della speciale posta televisiva, gli ospiti vip sono molto attesi dai telespettatori, anche perché vengono chiamati per essere la speciale sorpresa di storie molto toccanti. Le anticipazioni della puntata del 27 gennaio di C’è posta per te ci rivelano che, questa volta, non ci saranno due ospiti noti in studio, ma soltanto uno. A intrattenere i telespettatori del sabato sera di Canale 5 arriverà Luca Argentero.

Luca Argentero ospite a C’è posta per te

Anche la puntata del 27 gennaio di C’è posta per te riserverà molte emozioni e sorprese ai telespettatori. Molte le storie comuni che verranno raccontate in puntata, centrate su tradimenti, famiglie divise e amori che rinascono. Come sempre, però, la prima storia dell’episodio sarà la più commovente di tutti e vedrà la partecipazione di un ospite vip.

Arriverà nello studio televisivo, infatti, per la puntata del 27 gennaio 2024, Luca Argentero, come si legge nella anticipazioni: “In studio per una indimenticabile sorpresa: l’acclamato e seguitissimo attore di cinema e fiction Luca Argentero. L’attore sarà la gradita sorpresa di una storia piena d’emozioni e aprirà la puntata”.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

L’attore, reduce dai successi di Doc, farà un discorso al destinatario della magica missiva, svelando anche il regalo a lui destinato. Di recente la star del cinema italiano è stato ospite di Viva Rai2, dove ha fatto una divertente rivelazione sulla serie televisiva.

Maria De Filippi si colora d’azzurro per C’è Posta per te

La terza puntata della stagione 2024 di C’è posta per te andrà in onda sabato 27 gennaio. Dopo aver ospitato nello studio televisivo Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e gli attori di Terra Amara, nel prossimo episodio arriverà Luca Argentero. Maria De Filippi sarà, come sempre, al timone del people show e svolgerà anche il ruolo d’intermediaria tra i mittenti e i destinatari delle diverse “buste” del programma televisivo. Si proverà, così, a ricucire dei rapporti, ormai incrinati.

La conduttrice televisiva presenterà C’è posta per te con un tubino azzurro acceso con un taglio in vita e le mezze maniche. L’abito della presentatrice tv esalterà il suo fisico sportivo. Come sempre Maria De Filippi lascerà sciolti e mossi i suoi capelli biondi e indosserà gli occhiali. Nessun gioiello a impreziosire il look della padrona di casa di C’è posta per te, tranne un vistoso anello all’anulare sinistro.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

La stagione 2024 del people show sarà composta ancora da altre sei episodi, per un totale di nove puntate. L’edizione, partita il 13 gennaio scorso, si concluderà con l’ultima puntata che andrà in onda il 16 marzo. Solo sabato 10 febbraio salterà il consueto appuntamento con il programma televisivo per la coincidenza con la finale del Festival di Sanremo 2024.