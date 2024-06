Kate Middleton, ultime notizie. “Non tornerà più per mesi”, la verità sulla sostituzione

Kate Middleton al Trooping the Colour è stata sostituita dalla figlia Charlotte e gli esperti concordano che non la vedremo più per mesi

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look al Trooping the Colour

Kate Middleton non ritornerà in pubblico per mesi e anche durante il Trooping the Colour ha dimostrato di aver bisogno di aiuto e supporto, tanto da essere quasi sostituita per certi aspetti da sua figlia Charlotte.

“Kate Middleton, troppo magra”

La presenza della Principessa del Galles al compleanno pubblico del Re ha rasserenato gli animi, anche se ha alimentato una serie di speculazioni sul suo stato di salute, fino al commento brutale di Piers Morgan che l’ha definita “troppo magra”, scatenando l’ira di molte persone, in considerazione della lotta contro il tumore che sta affrontando.

Anche l’oncologo Clive Peedellsi è indignato per il modo in cui è stata tratta la malattia di Kate Middleton all’indomani della sua apparizione pubblica dopo il Trooping the Colour.

Kate Middleton sostituita dalla figlia

Chi invece ha fatto un’analisi quasi scientifica della presenza di Kate alla parata militare è stata l’esperta del linguaggio del corpo, Judi James che ha definito l’apparizione della Principessa come “discreta”, notando come Charlotte abbia sostenuto la madre in questa delicata circostanza, presentandosi quasi come sua “sostituta”.

“I bambini sembravano così orgogliosi della loro madre. Scendendo dalla carrozza si sono messi in fila, formando quasi una guardia d’onore per Kate. In particolare Charlotte ha fatto una sorta di ispezione militare per poi marciare davanti alla mamma”. La Principessina poi per tutto il tempo ha tenuto sotto controllo i fratelli George e Louis, verificando che facessero il loro dovere e si comportassero in modo corretto.

Dal canto suo Kate era sempre investita del suo ruolo di madre. Molto significativo il gesto che ha fatto coi capelli di Charlotte sistemandoli ma anche con Louis si è mostrata proattiva mettendoselo accanto.

La Principessa del Galles, ha spiegato l’esperta, ha comunque cercato di stare un po’ in disparte, quasi a proteggersi. Interessante è il dettaglio del capello, indossato a tre quarti, in modo che durante il viaggio in carrozza il suo volto fosse in parte coperto, quando di solito tende a mostrare completamente il viso. Ciò significa che Kate ha cercato un minimo di privacy per potersi rilassare un po’ almeno durante il tragitto, prima di affacciarsi dal balcone.

Kate Middleton non tornerà in pubblico prima dell’autunno

Judi James ha poi spiegato che l’apparizione di Lady Middleton al Trooping the Colour non significa che tornerà ai doveri di Corte. Dello stesso avviso è Antonio Caprarica che ha detto che ci vorranno mesi prima che la Principessa si mostri nuovamente in pubblico.

“Mi azzardo a prevedere che noi non la rivedremo prima dell’autunno ed è anche un suo diritto. Adesso è una stagione di riposo per i reali, in genere la stagione estiva lo è sempre”, ha scandito senza timore. E questi mesi saranno “utili e preziosi per Kate per cercare di recuperare la sua salute. Quindi non mi azzarderei a fare previsioni di pronte apparizioni della principessa sulla scena pubblica”.