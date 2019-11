Kate Middleton mamma come tutte: canta e balla per il figlio Louis

editato in: da

Mentre continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Kate Middleton per la quarta volta in dolce attesa, la Duchessa di Cambridge continua a spendere le proprie energie per crescere George, Charlotte e Louis. Come già dichiarato dal Principe William e dalla stessa Kate, la coppia ha particolarmente a cuore l’educazione dei figli e sulla scia di quanto fatto da Diana ci tengono che i tre piccoli possano sperimentare le stesse esperienze dei loro coetanei.

Una vita normale e lontana dai riflettori per i piccoli che grazie all’impegno dei genitori scorre felice tra lunghi momenti all’aria aperta e gli impegni scolastici. Non solo, la Duchessa di Cambridge è particolarmente attenta anche nel seguire le naturali inclinazioni e le passioni di ciascun figlio e non esita per questo ad uscire dalla sua immagine istituzionale per vestire i panni della mamma a tempo pieno.

Dopo essere stata fotografata insieme al Principe William mentre accompagnava George e Charlotte a scuola, Kate è stata nuovamente immortalata questa volta in compagnia del figlio più piccolo in un contesto ben diverso da quello di Buckingham Palace. Infatti, nonostante Louis non abbia ancora compiuto due anni, la Duchessa ha deciso di iscriverlo a delle lezioni di musica pensate proprio per i bambini dai 12 mesi in su.

Obiettivo del corso è quello di rafforzare la memoria visiva dei piccoli utilizzando oggetti di diverse forme e colori e dar loro il senso del ritmo attraverso le note musicali. Kate non si limita però ad accompagnare il piccolo Louis alle lezioni, ma esattamente come tutte le altre mamme prende parte a tutti i momenti del corso.

Insieme al figlio minore e alle altre mamme, la Duchessa di Cambridge canta, balla e partecipa attivamente alle lezioni, arrivando addirittura a seguire le simpatiche istruzioni date da un burattino.

Sempre presente e premurosa, Kate ha più volte condiviso tutte le emozioni provate con la maternità, senza peraltro mai nascondere i momenti di maggiore stanchezza e difficoltà. Insomma, anche quando si tratta di genitorialità la futura Regina sembra proprio non avere rivali e con dolcezza e stile rappresenta un esempio positivo per tante mamme, presenti e future.