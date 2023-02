Frasi sull’intelligenza per le menti più attive e brillanti

Fonte: iStock Ecco le più note citazioni e gli aforismi sull’intelligenza

L’intelligenza è quella capacità di comprendere, ragionare e percepire ciò che ci circonda. La scienza e la psicologia identificano diversi tipi di intelligenze come quella emotiva o quella logico-matematica o musicale. Stando all’etimologia della parola, deriva dal sostantivo latino intelligentia che, a sua volta, proviene dal verbo intelligere che significa “capire”. L’intelligenza è letteralmente la capacità di stabilire correlazioni e distinzioni tra elementi. Una persona intelligente è qualcuno che riesce a comprendere rapidamente cose nuove, sa adattarsi a contesti differenti e ha una modalità di pensiero che gli permette di ragionare, riconoscere e risolvere problemi. Chi ha una buona capacità di pensiero sa trovare sempre le parole migliori in ogni situazioni, riesce a individuare la strada più corretta e rapida per raggiungere un obiettivo e, solitamente, è più indipendente proprio perché sa cavarsela in ogni situazione senza l’aiuto di nessuno. L’intelligenza è spesso accomunata all’essere svegli, reattivi, furbi e razionali. In realtà, una persona intelligente è spesso anche empatica perché riesce a comprendere le diversità tra una persona e l’altra e le inquietudini o le difficoltà di chi gli sta intorno. Per chi vuole approfondire come il tema sia stato trattato dalla letteratura, dalla scienza e dai più illustri personaggi, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sull’intelligenza, dalle più ironiche a quelle che mettono in contrapposizione la capacità di pensare e la stupidità.

Frasi e aforismi sull’intelligenza

L’intelligenza permette di cogliere le sfumature e di riflettere sul mondo circostante. È una qualità che ci accompagna per tutta la vita, a differenza della bellezza o della giovinezza che a un certo punto passano. Qui alcune frasi e aforismi sull’intelligenza.

A’ regnanti è corona Intelligenza, | Intelligenza è l’ornamento primo | D’ogni inclito guerrier. (Shah Nameh)

Bisogna ridare all’intelligenza il senso della verità (René Voillaume)

Ci sono persone nelle quali la loro intelligenza serve solo a nascondere la loro pochezza (Par Fabian Lagerkvist)

Coloro che possiedono il dono dell’intelligenza sono in verità i più sciocchi: è piuttosto evidente, basta osservare la storia. (Steins Gate)

Come molte persone intelligenti, Stone aveva un atteggiamento piuttosto sospettoso verso il proprio cervello, in cui vedeva una macchina abile e precisa, ma capricciosa. Non si stupiva mai quando la macchina non funzionava pur temendo e odiando quei momenti. Nelle sue ore più nere, Stone dubitava dell’utilità di ogni riflessione e di ogni intelligenza. […] Era più distruttiva che creativa, più confusionaria che chiarificatrice, più scoraggiante che soddisfaente, più dispettosa che caritatevole. (Michael Crichton)

I più intelligenti sono continuamente minacciati dalla follia, diceva mio nonno. (Thomas Bernhard)

I tre quarti delle malattie delle persone intelligenti provengono dalla loro intelligenza. (Marcel Proust)

Il banco di prova di un’intelligenza di prim’ordine è capacità di tenere due idee opposte in mente nello stesso tempo e, insieme, di conservare la capacità di funzionare. (Francis Scott Fitzgerald)

L’intelligenza, come muscolo di sopravvivenza, cominciò ad avere successo fin dall’età primitiva, quando consentì all’uomo di costruirsi armi migliori e sopraffare un nemico più forte fisicamente: oggi noi rifiutiamo la violenza, proprio perché abbiamo creato una diversa scala di priorità nella sopravvivenza: quella dell’intelligenza. Dobbiamo però renderci conto che anche l’intelligenza è a suo modo violenta, perché tende ad affermarsi e a soppiantare taluni valori con altri. Anch’essa fa parte della legge del più forte, quindi dell’evoluzione. (Piero Angela)

L’intelligenza è importante perché la bellezza con l’età se ne va. E resta l’intelligenza, se c’è. (Florinda Bolkan)

L’intelligenza è la facoltà mediante la quale noi comprendiamo finalmente che tutto è incomprensibile: e guardiamo le cose dal fondo dell’illusione umana. (Maurice Maeterlinck)

Mannerini mi ha insegnato che essere intelligenti non significa tanto accumulare nozioni, quanto selezionarle una volta accumulate, cercando di separare quelle utili da quelle disutili. (Fabrizio De André)

Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Naguib Mahfouz)

Più uno è intelligente, più sono le persone che uno trova originali: la gente ordinaria non vede differenza tra gli uomini. (Blaise Pascal)

Si è così profondi, ormai, che non si vede più niente. A forza di andare in profondità, si è sprofondati. Soltanto l’intelligenza, l’intelligenza che è anche “leggerezza”, che sa essere “leggera”, può sperare di risalire alla superficialità, alla banalità. (Leonardo Sciascia)

L’uomo intelligente è quello che mantiene la sua intelligenza a una temperatura indipendente dalla temperatura dell’ambiente in cui vive. (Nicolas Gomez Davila)

Frasi sull’intelligenza emotiva

Una delle tipologie di intelligenza è quella emotiva che consiste nel saper gestire le proprie emozioni senza limitarle e neanche facendosi sopraffare. Permette di entrare a contatto con se stessi e anche con gli altri riuscendo a comprendere eventuali paure o insicurezze dell’altra persona. Una serie di frasi e citazioni sull’intelligenza emotiva.

Ciò che conta davvero per il successo, il carattere, la felicità e le conquiste vitali è un insieme definito di abilità sociali, non solo abilità cognitive, che sono misurate con test di intelligenza convenzionale (Daniel Goleman)

Un’emozione non causa dolore. La resistenza o la soppressione di un’emozione causa dolore (Frederick Dodson)

Non si tratta di cancellare le emozioni negative che certi eventi possono causarci, ma di ridurne l’intensità (Jonathan García-Allen)

Usa il dolore come una roccia sul tuo cammino, non come un campeggio (Alan Cohen)

Non dimenticare che le piccole emozioni sono i grandi capitani delle nostre vite e le obbediamo senza rendercene conto (Vincent Van Gogh)

L’intelligenza emotiva è un modo per riconoscere, comprendere e scegliere il modo in cui pensiamo, sentiamo e agiamo. Forma le nostre interazioni con le altre persone e la nostra comprensione. Definisce come e perché apprendiamo; ci consente di stabilire delle priorità; determina la maggior parte delle nostre azioni quotidiane. La ricerca suggerisce che determina almeno l’80% del successo nelle nostre vite (J. Freedman)

Sii consapevole che in questo momento stai creando. Stai creando il tuo prossimo momento in base a ciò che senti e pensi. Questo è ciò che è reale (Doc Childre)

La fiducia, come l’arte, non viene mai dall’avere tutte le risposte, ma dall’essere aperta a tutte le domande (Earl Grey Stevens)

È sorprendente come una volta che la mente è libera dalla contaminazione emotiva, emergano la logica e la chiarezza (Clyde DeSouza)

L’educazione emotiva è la capacità di ascoltare quasi tutto senza perdere la calma e la tua autostima (Robert Frost)

Ogni emozione ha il suo posto, ma non deve interferire con l’azione appropriata (Susan Oakey-Baker)

Gli uomini d’affari occidentali spesso non si rendono conto dell’importanza di stabilire relazioni umane (Daniel Goleman)

La nostra vita esprime sempre il risultato dei nostri pensieri dominanti (Søren Kierkegaard)

Le cose che amiamo ci dicono chi siamo (Tommaso d’Aquino)

Di fronte al successo, l’atteggiamento è importante quanto l’abilità (Walter Scott)

Frasi sull’intelligenza delle donne

Spesso l’intelligenza delle donne passa in secondo piano, ma sono molti i letterati e personaggi di scienza che hanno decantato le qualità di una donna intelligente sottolineando la capacità femminile di affidarsi all’istinto e di fare più cose contemporaneamente. Qualche aforisma e citazione sull’intelligenza delle donne.

La più stupida delle donne è più intelligente del più intelligente degli uomini. (Luciano Pavarotti)

Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. (Marilyn Monroe)

Superiorità della donna. L’uomo chiede alla donna di essere bella, lei chiede a lui di essere intelligente. (Massimo Bontempelli)

Una donna intelligente è una donna con la quale uno può essere stupido quanto vuole. (Paul Valéry)

Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Nelle donne ogni cosa è cuore, anche la testa. (Jean Paul Richter)

Alle donne intelligenti piacciono gli uomini intelligenti più di quanto agli uomini intelligenti piacciano le donne intelligenti. (Natalie Portman)

Le donne non hanno quel senso delle difficoltà che hanno gli uomini. Le difficoltà delle donne sono fisiche e reali: quelle degli uomini sono intellettuali e formali. -È impossibile- dicono sempre. Le donne non dicono mai così. Prima agiscono e dopo vedono se la cosa è o no possibile. (John Galsworthy)

La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale. (Rita Levi Montalcini)

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. (Brigham Young)

Preferirei fidarmi dell’istinto di una donna che della ragione di un uomo. (Stanley Baldwin)

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. (Oscar Wilde)

Frasi sull’intelligenza di Einstein e Dostoevskij

Sia Albert Einstein che Fedor Dostoevskij hanno parlato molto dell’intelligenza. Il primo, considerato un genio, ha per esempio sottolineato come chiunque lo sia nel fare ciò di cui è esperto mentre risulta stupido quando si trova a dover fare qualcosa di cui non è competente o che non fa parte delle sue abilità. Di seguito una selezioni di frasi e citazioni sull’intelligenza di Einstein e Dostoevskij.

La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. (Albert Einstein)

Una persona intelligente risolve un problema. Una persona saggia lo evita. (Albert Einstein)

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la sua vita a credersi stupido. (Albert Einstein)

Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. (Albert Einstein)

Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l’hai capito nemmeno tu. (Albert Einstein)

Per agire intelligentemente non basta l’intelligenza. (Fedor Dostoevskij)

Per un dolore vero, autentico, anche gli imbecilli sono diventati qualche volta intelligenti. Questo sa fare il dolore. (Fedor Dostoevskij)

Quanto più siamo infelici, tanto più profondamente sentiamo l’infelicità degli altri; il sentimento non si frantuma, ma si concentra. (Fedor Dostoevskij)

Colui che mente a se stesso e dà ascolto alla propria menzogna arriva al punto di non saper distinguere la verità né dentro se stesso, né intorno a sé e, quindi, perde il rispetto per se stesso e per gli altri. (Fedor Dostoevskij)

Sarcasmo: l’ultimo rifugio delle persone modeste e dall’anima casta quando la riservatezza della loro anima è straziata e abusivamente invasa. (Fedor Dostoevskij)

Frasi sull’intelligenza e la stupidità

L’opposto dell’intelligenza è la stupidità e spesso le due componenti sono state comparate. A queste si aggiunge la saggezza che è qualcosa di diverso dall’intelligenza e non è una qualità insita in tutte le persone intelligenti. Qualche aforisma e citazione sulla contrapposizione tra intelligenza e stupidità.

Solo i più saggi o i più stupidi degli uomini non cambiano mai. (Confucio)

La memoria è l’intelligenza degli idioti. (Albert Einstein)

Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono sempre sicurissimi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. (Bertrand Russell)

I social media danno diritto di parola a legioni d’imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli. (Umberto Eco)

Il fatto che un’opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda. Infatti, a causa della stupidità della maggioranza degli uomini, è molto più probabile che un giudizio diffuso sia sciocco piuttosto che ragionevole. (Bertrand Russell)

Nulla al mondo è più pericoloso che un’ignoranza sincera e una stupidità coscienziosa. (Martin Luther King)

Il maligno dice male de’ buoni; lo stolto or de buoni, or de malvagi; il saggio di nessuno mai. (Giacomo Leopardi)

Lo sciocco dice ti amo, il saggio risponde sono amore, il genio aggiunge noi tutti siamo un’unità partorita dal sogno vivente dell’infinita immortalità. (Cosmo Gandi)

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l’imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. (Woody Allen)

Chi non conosce la verità è sciocco, ma chi pur conoscendola la chiama menzogna è un criminale. (Galileo Galilei)

La stupidità deriva dall’avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall’avere, per ogni cosa, una domanda. (Milan Kundera)

Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare a un uomo intelligente è metterlo alle dipendenze di uno sciocco. (Giacomo Casanova)

Frasi ironiche sull’intelligenza

Una persona intelligente spesso sa ironizzare e ridere di se stesso e di ciò che lo circonda. Il sarcasmo è una capacità che solo una mente attiva riesce a utilizzare senza risultare offensivo o volgare. Alcune frasi ironiche sull’intelligenza.