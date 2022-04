Frasi sulla paura di amare, le più belle citazioni famose

Amare è una sensazione fantastica, ma può nascondere alcune dolorosissime insidie. Ed è proprio per il timore di avere il cuore spezzato che, a volte, rinunciamo a lasciarci travolgere dalla marea di questo potente sentimento. Ma è giusto vivere in solitudine, evitando di mettersi in gioco, solamente per la paura di amare? Si tratta di un problema piuttosto comune, tanto da avere anche un nome (philofobia), che ha come conseguenza l’incapacità di accettare un legame romantico con un’altra persona. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più famose citazioni che parlano proprio della paura di amare: potresti così trovare il coraggio di aprire il tuo cuore.

Frasi sulla paura di amare

Sono molti gli aforismi divenuti celebri, che esprimono in parole quel timore di lasciarsi andare e vivere la magia dell’amore. La paura di soffrire, di avere il cuore spezzato e non riuscire più a risollevarsi può spingere anche i più ardimentosi a rifuggere qualsiasi legame sentimentale. Ecco alcune delle frasi più toccanti che possono aiutarti a trovare il coraggio di amare.

Non ho paura della morte, ma ho paura dell’amore. (Alda Merini)

La paura di innamorarsi non è forse già un po’ d’amore? (Cesare Pavese)

Per conservare a lungo l’amore del proprio amante è indispensabile che la speranza e il timore siano sempre presenti. (Émilie du Châtelet)

Ci sono due forze motivanti fondamentali: la paura e l’amore. Quando abbiamo paura, ci tiriamo indietro dalla vita. Quando siamo innamorati, ci apriamo a tutto ciò che ci offre la vita con passione. (John Lennon)

Abbi fede nell’amore anche quando ti fa soffrire. Non chiudere il tuo cuore. (Rabindranath Tagore)

Un uomo ha sempre paura di una donna che l’ama troppo. (Bertolt Brecht)

Non c’è amore senza paura dell’amore. (Françoise Sagan)

Diceva: “Ricorda che non ti guardavo mai negli occhi. È il segreto dell’uomo che ha cominciato ad aver paura di innamorarsi”. (Gabriel García Márquez)

Temere l’amore è temere la vita, e chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. (Bertrand Russell)

L’amore non può coesistere col timore. (Lucio Anneo Seneca)

Quando un uomo non ha paura di andare a letto con una donna, vuol dire che non l’ama. (Jacques Brel)

Non si dice “ho paura di amare”. Si dice “ho paura di scoprire che qualcuno mi piace a tal punto che potrei innamorarmene così fortemente da rinunciare a una parte di me stesso”. (Fabrizio Caramagna)

Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. (Jim Morrison)

Di tutte le forme di prudenza, la prudenza nell’amore è forse la più fatale alla vera felicità. (Bertrand Russell)

Amano davvero, quelli che tremano nel dire di amare. (Philip Sidney)

L’opposto dell’amore non è l’odio. È la paura. (Gary Zukav)

Se hai paura di amare qualcuno è proprio con quel qualcuno che devi stare. (Massimo Bisotti)

L’amore è una cosa piena di ansioso timore. (Publio Ovidio Nasone)

I nostri dubbi sono traditori, e ci fanno perdere il bene che potremmo ottenere perché abbiamo paura di tentare. (William Shakespeare)

Chi comincia ad amare, deve essere pronto a soffrire. (Antoine Gombaud)

L’uccello non può aver paura di volare, il pesce non può aver paura di nuotare, e così gli uomini non possono aver paura di amare: ne va della nostra vita. (David Haboba)

Quanto dolore ci sono costate tutte quelle paure che non si sono mai concretizzate? (Thomas Jefferson)

Ricordò che aveva paura di innamorarsi proprio per questo struggente dolore dell’attesa. (Orhan Pamuk)

Insegnami a lasciarmi andare, a non avere paura di amare, ti prego dimostrami che si può fare.

Frasi dei film sulla paura di amare

Se nella letteratura c’è un ampio filone legato all’amore e a tutto ciò che lo riguarda, non possiamo certo dimenticare il cinema. Scopriamo quali sono le citazioni famose tratte dai film, che parlano della paura di amare.

Non avere paura d’innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta… E ricorda: mira alla luna. P.S. Ti amerò per sempre… (P.S. I love you)

Ho bisogno di dirtelo, e tu mi devi ascoltare. Ti ho amata da quando ti ho conosciuta, ma non ho permesso a me stesso di sentirlo veramente, fino ad oggi. Guardavo sempre avanti, prendevo decisioni per paura. Oggi… oggi grazie a te, a quello che ho imparato da te… ogni scelta che ho compiuto è stata diversa, e la mia vita… la mia vita è completamente cambiata. Ho imparato… che facendo così si vive la vita pienamente. Non ha importanza se ti restano cinque minuti, o cinquant’anni. Samantha, se non fosse stato per oggi, se non fosse stato per te… io non avrei mai conosciuto l’Amore. Quindi grazie di esser stata la persona che mi ha insegnato ad Amare, e a essere Amato. (If Only)

Non so se stai scappando da qualcosa che non vuoi o da qualcosa che hai paura di volere. (Un amore a 5 stelle)

L’amore non è fatto di paroline ridicole. L’amore è fatto di gesti eclatanti, l’amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo… L’amore sta nel saper rischiare, anche a costo di soffrire. L’amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi neanche di avere! (Innamorarsi a Manhattan)

Vuoi sapere qual è la verità sul tuo conto? Sei una fifona, non hai un briciolo di coraggio, neanche quello semplice e istintivo di riconoscere che a questo mondo ci si innamora, che si deve appartenere a qualcuno, perché questa è la sola maniera di poter essere felici. Tu ti consideri uno spirito libero, un essere selvaggio e temi che qualcuno voglia rinchiuderti in una gabbia. E sai che ti dico? Che la gabbia te la sei già costruita con le tue mani ed è una gabbia dalla quale non uscirai, in qualunque parte del mondo tu cerchi di fuggire, perché non importa dove tu corra, finirai sempre per imbatterti in te stessa. (Colazione da Tiffany)

Decidi di avere il coraggio di amare per arrivare lassù dove solo chi osa può arrivare, lassù, tre metri sopra il cielo. (Tre metri sopra il cielo)

Frasi sul coraggio di amare

Una volta che avrai trovato la forza di lasciarti andare e di gettare il cuore al di là di ogni ostacolo, potrai dire di aver avuto il coraggio di amare. E non è così scontato riuscirci: lo spiegano molto bene queste splendide frasi che affrontano l’argomento, con semplicità e limpidezza.