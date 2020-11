Samantha De Grenet, 50 anni in famiglia: “Un compleanno che ricorderò”

La bellissima Samantha De Grenet, modella, conduttrice, attrice e scrittrice per bambini, il 9 novembre del 2020 ha soffiato su 50 candeline. Ha festeggiato in famiglia, con i suoi due uomini, il marito Luca e il figlio Brando, e ha postato questa foto su Instagram, scrivendo accanto: "Non è una foto glamour né tantomeno una foto di quelle su cui soffermarsi e magari esclamare wow! , ma è una foto che rappresenta molto bene me e la mia famiglia con la nostra " semplicità ". Alle 00:00, io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e...SORPRESAAAA... erano così meravigliosamente teneri nell' essere riusciti ad organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!!! Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare , ma soprattutto lo ricorderò per l' amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore . #buoncompleannoame #bday #mybirthday #samanthadegrenet #compleanno"