Beautiful, le anticipazioni del 5 luglio 2026: Taylor confessa il suo segreto

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 5 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 5 luglio 2026

Seconda parte (Ep. 9365). Taylor confessa a Li di soffrire di una grave insufficienza cardiaca, rivelando che la sua condizione è ormai critica. Sconvolta, Li le propone subito di rivolgersi a specialisti di fama per valutare possibili cure; Taylor però ammette di essere tornata a Los Angeles principalmente per stare vicino alla famiglia finché ne avrà la forza. Decide di non raccontare nulla ai suoi cari per non farli soffrire. Li cerca invano di convincerla ad aprirsi con Steffy e Ridge, certa che le vorrebbero accanto. Steffy, ignara della malattia della madre, chiede a Ridge di convincerla a restare stabilmente a Los Angeles, confessando di avere ancora un profondo bisogno della presenza e dell’affetto di Taylor. Ridge comprende il dolore della figlia e promette di parlare con Taylor per cercare di persuaderla a non partire più.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.