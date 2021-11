Lino Guanciale papà: la foto e la dedica al figlio Pietro

Lino Guanciale è diventato papà. Dopo giorni di indiscrezioni a confermarlo è l’attore che ha pubblicato su Facebook una foto dedicata al piccolo. Genitori da qualche giorno di Pietro, il divo de La Porta Rossa e la moglie Antonella Liuzzi, hanno voluto esprimere tutta la loro felicità.

Lino Guanciale, la dedica per il figlio Pietro

Pietro, primo figlio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi è venuto alla luce il 14 novembre 2021. Una grande gioia per l’attore che, dopo giorni di silenzio, ha condiviso su Facebook la foto della culla. “14/11/2021. Benvenuto… – ha scritto, rivolgendosi al piccolo -. Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella”.

Lino Guanciale papà, la nascita di Pietro

Secondo alcune indiscrezioni l’attore era sul set della terza stagione della fiction La porta rossa quando il figlio è nato. Non appena ha ricevuto la notizia, Lino Guanciale è corso dalla moglie Antonella Liuzzi.

L’amore di Lino Guanciale per Antonella Liuzzi

Lino e Antonella sono sposati dal 2020 e sono legati ufficialmente dal 2018. Come è accaduto per l’arrivo del figlio Pietro, l’annuncio del matrimonio era avvenuto diversi giorni dopo. A raccontare la cerimonia era stato proprio guanciale che aveva pubblicato sui social una foto dei due con la fede al dito.

Chi è Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi lavora presso l’università Bocconi di Milano come docente. La moglie di Lino Guanciale infatti è una Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management. La sua collaborazione con SDA Bocconi è iniziata nel 2015. In seguito ha collaborato con l’Università Bocconi dal 2013 al 2015 nel ruolo di Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A. Antonella inoltre è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu s.r.l., società che gestisce strutture alberghiere. “Lei si sente protetta dalla mia discrezione. In realtà ci sentiamo entrambi protetti uno dall’altra”, aveva spiegato l’attore de Il Commissario Ricciardi qualche tempo fa, parlando della moglie.