Lino Guanciale papà: è nato il primo figlio da Antonella Liuzzi

Lino Guanciale è diventato papà. La moglie dell’attore, Antonella Liuzzi, ha dato alla luce il primo figlio della coppia.

Lino Guanciale diventa papà

La notizia della paternità di Lino Guanciale per ora non è stata confermata dall’attore nè dalla moglie. Secondo le prime indiscrezioni Antonella Liuzzi avrebbe partorito un maschietto la mattina del 15 novembre. In queste settimane il divo de Il Commissario Ricciardi, era impegnato sul set della fiction La Porta Rossa e avrebbe interrotto le riprese proprio per correre dalla sua Antonella e conoscere il piccolo.

Il primo figlio di Lino Guanciale da Antonella Liuzzi

La scelta di non parlare della futura paternità, tenendo segreta la gravidanza della moglie, non sorprenderebbe. Già in passato Lino aveva sorpreso i fan, annunciando il matrimonio con Antonella Liuzzi all’improvviso. Le nozze erano state celebrate poco dopo la fine delle riprese de L’Allieva, fiction con Alessandra Mastronardi. Qualche giorno dopo il matrimonio, gli sposi avevano svelato alcune foto romantiche della cerimonia, confermando la promessa di un amore eterno.

Chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale

Lontana dai riflettori, Antonella Liuzzi è la donna che ha reso Lino Guanciale papà per la prima volta. Originaria di Noci, in provincia di Bari è laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove insegna. Inoltre è presidente di una società dedicata al turismo in Puglia e Basilicata.

I sogni di Lino Guanciale e l’amore per la famiglia

D’altronde Lino Guanciale non aveva mai nascosto la volontà di allargare la famiglia e di avere un figlio dopo le nozze con Antonella Liuzzi. L’attore aveva spiegato di dividersi fra Roma e Milano, facendo il pendolare per amore, ma di essere pronto a mettere anche in stand by la sua carriera per trovare un nuovo equilibrio con la moglie. “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia – aveva confessato -. Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”.