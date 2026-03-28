Charlene eterea in bianco e pizzi all’incontro con Papa Leone

Un abito bianco e un incontro storico: Charlene di Monaco accoglie Papa Leone XIV con un privilegio di eleganza e protocollo

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IPA Charlene di Monaco eterea in bianco per accogliere Papa Leone

Un incontro che ha il sapore della storia quello tra Papa Leone XIV, Charlene di Monaco e Alberto II di Monaco. Sabato 28 marzo, la coppia reale ha accolto il pontefice nel Principato di Monaco, dando vita a un momento solenne, ma anche profondamente simbolico.

E, come da tradizione, lo stile non è rimasto in secondo piano. Per l’occasione Charlene ha scelto il bianco – privilegio riservato a poche – indossando un abito midi a maniche lunghe, essenziale nelle linee ma ricco nei dettagli.

I pizzi del velo e le lavorazioni del vestito hanno amplificato quell’allure eterea che da sempre la contraddistingue, trasformando l’incontro in una scena sospesa tra eleganza e ritualità.

L’abito bianco di Charlene: linee pure e dettagli in pizzo

Per incontrare Papa Leone XIV, Charlene di Monaco ha scelto il bianco: un privilegio concesso a pochissime donne nel protocollo vaticano che ha interpretato con la sua cifra più riconoscibile: essenzialità e rigore.

L’abito è un midi a maniche lunghe dalla silhouette pulita, quasi monastica, che lascia spazio a una lavorazione raffinata. I pizzi, protagonisti ma mai eccessivi, si concentrano sul velo impalpabile e su alcuni dettagli del vestito, creando un effetto soft, luminoso, quasi sospeso.

E il richiamo è immediato: l’insieme ricorda quello di una sposa essenziale e sofisticata, dove il velo diventa protagonista discreto e l’eleganza passa più dalla sottrazione che dall’ornamento.

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A completare il look, décolleté tono su tono e un beauty minimal che accentua la dimensione eterea dell’insieme. Il risultato è un equilibrio perfetto tra formalità e delicatezza, dove ogni elemento sembra pensato per non sovrastare, ma accompagnare, la solennità dell’incontro.

Charlene indossa il bianco: il privilegio (rarissimo)

Charlene di Monaco non sceglie il bianco per caso. Si tratta infatti di un privilegio piuttosto raro, noto come privilège du blanc, concesso solo ad alcune regine e principesse cattoliche in occasione di incontri ufficiali con il Papa.

Un’eccezione al protocollo che normalmente impone il nero, simbolo di modestia e rispetto, ma che, in casi selezionati, lascia spazio al bianco come segno di particolare riconoscimento all’interno della Chiesa cattolica. Tra le pochissime a poterlo indossare, proprio Charlene, insieme ad altre royal europee.

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E il contesto, del resto, è tutt’altro che ordinario. La visita di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, sabato 28 marzo, si apre con un momento altamente simbolico: alle 9:40 il Pontefice e Alberto II di Monaco hanno fatto ingresso nel Palazzo dei Principi per la visita di cortesia, primo appuntamento ufficiale della giornata.

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Da lì, un’agenda fitta e scandita da incontri chiave: in mattinata, il Papa ha incontrato la comunità cattolica nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione, per poi proseguire con i giovani e i catecumeni nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Devota. Nel pomeriggio, infine, la celebrazione della Messa allo Stadio Louis II.

In questo scenario solenne, il bianco di Charlene sottolinea qualcosa di preciso: un equilibrio tra protocollo, tradizione e identità, che trasforma l’abito in un vero e proprio codice visivo.