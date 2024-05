Kate Middleton, ultime notizie. Si allontana il suo ritorno e avverrà a un’unica condizione

Kate Middleton non tornerà in estate e riprenderà il lavoro solo quando i medici le daranno il permesso. Pare che la situazione sia grave

Le condizioni di salute di Kate Middleton preoccupano dopo il nuovo messaggio di aggiornamento di Kensington Palace che ha tolto ogni speranza di vedere la Principessa del Galles partecipare al Trooping the Colour e a Wimbledon. Il suo ritorno in pubblico si allontana e avverrà a una solo condizione.

Kate Middleton, il ritorno si allontana

Il documento di Kensington Palace, pubblicato il 21 maggio, sulla salute di Kate Middleton è chiaro: non è previsto nessun ritorno in pubblico della Principessa del Galles che sta proseguendo la chemioterapia. Fintanto che si sottoporrà alle cure anticancro Kate non riprenderà i suoi impegni.

Un annuncio che preoccupa, perché confermerebbe che la situazione è grave, forse davvero più grave di quello che William e la sua famiglia vogliono farci credere. E d’altro canto, è probabile che la chemioterapia abbia avuto su Kate effetti collaterali che in qualche modo ne hanno mutato l’aspetto. Sta circolando sempre più insistente la voce che la Principessa abbia perso i capelli.

In effetti, Kate non solo non tornerà al lavoro ma nemmeno prenderà parte al matrimonio del Duca di Westminster il prossimo 7 giugno. Si tratta del Royal Wedding dell’anno, perché Hugh Grosvenor è il figlioccio di Re Carlo e il padrino di George, figlio Will e Kate, e di Archie, figlio di Harry e Meghan.

Alle nozze sarà sicuramente presente il Principe del Galles che avrà un ruolo speciale, probabilmente ci sarà anche George e potrebbe essere uno dei paggetti. Mentre la partecipazione di Carlo e Camilla è in forse, perché i Sovrani saranno appena tornati dal viaggio in Francia e bisognerà tener conto della stanchezza, soprattutto del Re che è malato di cancro. Anche se il vero motivo pare sia il disappunto della Regina per il modo in cui è stata trattata, quando ancora non era la moglie di Carlo, in occasione del matrimonio della sorella del Duca. Anche Harry e Meghan non saranno presenti il 7 giugno, ma di fatto era dato per scontato.

Kate Middleton, è grave

Tornando a Kate, un altro elemento che preoccupa è il fatto che l’annuncio di Kensington Palace dove viene posticipato il ritorno al lavoro della Principessa è passato in secondo piano sui media britannici, quasi avessero voluto dare meno importanza alla notizia per non allarmare troppo i sudditi.

Kate Middleton ritornerà a una condizione

Il Palazzo inoltre ha precisato che Kate riprenderà i suoi impegni pubblici solo a una condizione, ossia solo nel momento in cui i medici le daranno il permesso. Dunque, è una decisione che verrà presa non in prima persona dalla Principessa del Galles o da suo marito William, ma da chi l’ha in cura.

In passato invece si era ipotizzato che Lady Middleton avrebbe potuto prendere parte a qualcuno dei tradizionali appuntamenti estivi se se la sentiva e ovviamente a titolo privato. Non sarà così. Si spera che la conclusione del ciclo di chemioterapia dia esiti soddisfacenti che le permettano in autunno di riprendere una vita normale. Proprio come è successo a Carlo che è riuscito a riprendersi dopo qualche mese dalla scoperta del cancro e addirittura ha potuto pianificare anche un viaggio all’estero in Francia ai primi di giugno.