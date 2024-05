Leonor di Spagna, figlia adottiva di Saragozza

Stando alle informazioni fornite dai media spagnoli, Leonor risiederebbe in un alloggio con altri 12 cadetti. Per lei anche uno stipendio mensile, pari a 417 euro. Da Palazzo è stato però confermato come questa sia un’opzione e non un obbligo. Nel suo caso, infatti, non è stata fatta richiesta di stipendio.