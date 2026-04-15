GF Vip, Renato crolla dopo la battuta di Ilary Blasi e litiga con Lucia

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Renato Biancardi crolla dopo la battuta di Ilary Blasi durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Una crisi profonda, quella scatenata dalle parole della conduttrice, che avrebbe portato il cantante a minacciare l’uscita e a litigare con Lucia Ilardo.

La battuta di Ilary Blasi a Renato Biancardi

Che Ilary Blasi non nutrisse una grande simpatia per Renato Biancardi era già stato chiaro nelle scorse puntate, quando la conduttrice, con la sua consueta ironia, aveva messo a tacere il cantante che accusava la redazione di spingerlo a fare scenate.

“Ah Renato ogni volta tu te ne esci con sta cosa che ‘se volete io litigo se volete io faccio finta’ A PINO GIVENCHY ma chi t’ha chiesto niente eh… e andamo! Eddai. Na simpatia stasera tutti”, aveva tagliato corto.

L’ultimo scontro però è avvenuto nella puntata del 14 aprile quando in diretta al Grande Fratello Vip è avvenuta una catena per salvare i concorrenti dalla nomination. Renato, interpellato da Ilary Blasi, ha deciso di salvare Nicolò Brigante, definendo l’amico come un “gatto morto”. Un termine riferito alla tendenza degli uomini della casa a non prendere mai posizione, criticato aspramente sia dalle opinioniste che dalla presentatrice.

“Io salvo Nico, perché è un altro gatto morto come me e i gatti morti vanno sempre in coppia – ha detto il concorrente del reality -. No vabbè, a parte gli scherzi, io gli voglio tanto bene. Tra noi si è creato un bel rapporto, credo che ancora debba dimostrare tutto quello che è e quindi non mi andrebbe se adesso uscisse”.

La replica di Ilary Blasi non si è fatta attendere. “Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone”, ha risposto, scatenando applausi e risate in studio fra il pubblico.

Renato Biancardi in crisi al GF Vip

Una reazione che non è piaciuta affatto a Renato Biancardi che nella notte è entrato in crisi, sentendosi umiliato non solo dalla battuta di Ilary Blasi, ma anche dall’applauso fragoroso del pubblico.

“Quando Ilary ha detto i cogl… vanno in coppia. Dal pubblico ho sentito delle urla, ‘brava, brava’. Applaudivano e dicevano ‘brava‘”, ha detto scoraggiato il cantante. Francesca Manzini ha cercato a modo suo di consolarlo: “Ha detto ‘comunque nella vita pure altre cose vanno in coppia’. Però non ci rimanere male per il pubblico. A volte l’applaudono per le battute che fa”, ha spiegato.

Poco dopo Renato si è scontrato per l’ennesima volta con Lucia Ilardo. Se nei primi giorni nella casa i due si erano avvicinati, fra baci e momenti di intimità, sembra proprio che ora sia tutto finito. Dopo la nona puntata Lucia ha cercato di fare pace con il cantante, ma i suoi tentativi sono stati vani.

“Io voglio capire – ha detto -. Te la sei presa con me per un discorso in cui non c’entravo nulla”. Renato però non ha voluto in alcun modo spiegare la sua posizione, ma ha ribadito di non voler avere nulla a che fare con la ragazza.

“Io voglio che mi stai lontana – ha detto -. Non mi stai ascoltando. Mi dai fastidio, non riesco a parlarti così”