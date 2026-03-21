GF Vip, Francesca Manzini litiga con Renato Biancardi, poi crolla e si pente di aver partecipato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Manzini sembra già arrivata al limite al Grande Fratello Vip che, come sempre, mette alla prova i suoi concorrenti, fra reclusione forzata, convivenza con tante personalità, ma soprattutto strategie. La conduttrice e imitatrice infatti nella notte è stata protagonista di una lite con Renato Biancardi, in seguito si è sfogata in giardino, lasciando intendere di avere dei ripensamenti riguardo la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi.

La lite fra Francesca Manzini e Renato Biancardi

Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è scontrata con Renato Biancardi che nel corso della diretta aveva espresso dei dubbi riguardo la sua sincerità. Terminata la puntata, Francesca si è sfogata con Lucia Ilardo, affermando di sentirsi delusa per via del comportamento del concorrente.

La Manzini ha spiegato che avrebbe preferito che ci fosse un confronto fra loro prima della diretta, svelando di sentirsi molto delusa. A quel punto lo stesso Renato è intervenuto e i toni si sono subito accesi. “Perché l’hai presa sul personale?”, ha replicato, accusandola di esagerare. Una risposta che ha fatto arrabbiare ancora di più la Manzini che è rimasta ancora più delusa quando Antonella Elia ha preso le difese del concorrente.

“Stai esagerando, hai reagito in modo eccessivo, ha detto una cosa che tu hai interpretato, esageri, lascialo tranquillo”, ha detto la Elia, mentre Renato Biancardi ha confermato di non aver sentito un feeling con la compagna d’avventura.

Provata dalla discussione, Francesca Manzini si è rifugiata in giardino, sfogandosi da sola. L’imitatrice ha lasciato intendere di essersi pentita di aver accettato di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi. “Stavo meglio da Del Debbio e Nuzzi a parlare di cultura, informazione e società”, ha dichiarato, senza nascondere la sua profonda amarezza.

La crisi di Adriana Volpe

Francesca Manzini non è stata l’unica ad andare in crisi dopo la fine della puntata. Anche Adriana Volpe durante la notte è crollata, reduce da una lite accesa in diretta con Antonella Elia, affermando di voler abbandonare la trasmissione.

A evitare l’abbandono della Volpe, a sorpresa, è stata proprio Antonella Elia, che ha fatto pace con l’ex amica. “Sei stata splendida – ha detto -. Io ti vedevo come una maestrina, una dura, invece sei un angelo. Improvvisamente la verità è uscita dai tuoi occhi. Sei un angelo, con due ali giganti, sei luce pure. Tu sei bellissima, sei bella, ti sto accanto, io ti starò vicina. Dormi con me?”.

La Volpe ha poi spiegato di essere preoccupata per la reazione a casa di sua figlia Giselle nel vederla piangere. “Se va in crisi perché vede la mamma così? – ha affermato la conduttrice -. Voglio andare da lei. Non mi va nemmeno di pensare che possa stare male. Chi le spiega cosa sta succedendo? Adesso è con i miei zii a Roma e con una nostra carissima amica. Io devo sapere che lei sta bene. Io non volevo che mi vedesse così, adesso non riesco a pensare ad altro. Non voglio che veda la mamma che si dispera e vuole andarsene“. Nonostante ciò la Elia è riuscita a convincerla a restare.