Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock I lunch box da portarsi al lavoro: i modelli di bento

Pranzi super glamour, ma anche sani, comodi, e da portare sempre con sé. C’è un accessorio che è la risposta a tutti nostri bisogni per affrontare il back to work al meglio, soprattutto se ci si è fermati per le vacanze e in questo periodo non si è, comprensibilmente, stati molto attenti a quello che si mangiava.

L’alleato per tornare alle care vecchie e buone abitudini è la bento box, un contenitore strutturato in modo da permetterci di portare il cibo al lavoro in maniera semplice, veloce e – aspetto che non guasta – anche bella da vedere. In commercio si trovano i modelli più disparati: su un piano, oppure impilabili, divisi per scomparti e anche con le posate incluse.

Le bento box a un solo piano: i modelli

Portaresi dei pasti sani al lavoro, non solo è una scelta di benessere, ma è anche la soluzione migliore per risparmiare ed essere sempre in forma.

Ci sono molti modelli di contenitori per avere il cibo sempre a portata di mano, pensati per essere capienti e pratici, per non occupare troppo spazio e per salvarci dalle perdite. Magari anche con comodi spazi per la frutta secca.

Ad esempio il contenitore semplice, suddiviso in tre scomparti e con le posate incluse: è la box proposta da Diboniur, bella da vedere ma anche molto pratica, perché ci permette di suddividere le varie portate del nostro pasto. Inoltre, ha la chiusura sigillata, il materiale è robusto e si può lavare in lavastoviglie. È adatta al microonde.

Bento box di Diboniur Con tre scomparti, chiusura sicura e posate

L’alternativa di Luzoon prevede, oltre ai tre scomparti e alle posate, anche un contenitore per le salse. Il tutto è in PP di alta qualità e non tossico, si può inserire nel microonde, nel congelatore e in lavastoviglie. Questa bento box è piccola e adatta a essere portata ovunque.

Bento box di Luzoon Con tre scomparti, chiusura posate e contenitore per le salse

Bellissimo e molto minimal, poi, il contenitore di Umami, ha le posate, due barattoli per la salsa e due divisori mobili per personalizzare le quantità. Si può inserire in lavastoviglie, nel congelatore e nel microonde, ha la guarnizione in silicone e la valvola ermetica per l’aria.

Bento box di Umami Con due barattoli per le salse e due divisori

È, invece, in acciaio inox la proposta di Fornorm, con due scomparti, che permettono la suddivisone del cibo, e il coperchio sigillato a prova di perdite. Si lava in lavastoviglie e ha una capienza di 700ml.

Bento box di Fornorm In acciaio inox, con due scomparti

Guzzini, infine, propone un set lunch box dal design davvero accattivante. Le dimensioni sono le seguenti: 20 x 12 x h 7 cm, mentre la capienza è di 900 ml, si può inserire nel frigo, nel freezer, nel microonde e ha il coperchio ermetico grazie a una valvola. Questa bento ha un contenitore porta posate.

Offerta Bento box di Guzzini Con un design super accattivante

I porta pranzo con più livelli: le altre opzioni di bento box

Per chi vuole portare con sé pasti ancora più diversificati, esistono bento box più capienti. Strutturati su due livelli, con diversi scomparti, sono contenitori adatti a chi oltre al prazo si vuole portare anche qualche snack.

Come la bento box di Umami, con una capacità di 1200 ml e a prova di perdite, grazie alla guarnizione in silicone e al comodo elastico: è dotata di divisori regolabili, posate e un barattolo per salse o frutta secca. Si può lavare facilmente in lavastoviglie o a mano.

Offerta Bento box di Umami Molto spazioso e con porta salse o frutta secca

Davvero elegante anche la proposta di Binoster: è adatta al microonde, alla lavastoviglie e al congelatore, la bento box è composta da due scomparti impilabili, per suddividere al meglio gli alimenti. Ha una capacità di 1200ml, un set di posate e un porta salse da 100ml.

Bento box di Binoster Ha due scomparti impilabili, posate e porta salse

Il set di Holipot è davvero ricco: non solo ha una bento box a due livelli, con due contenitori in acciaio inossidabile e due di plastica con una capienza a elemento di 800ml, ma è anche ermetica e facile da pulire. Inoltre arriva con una pratica borsa termica.

Offerta Bento box di Holipot Set completo di contenitori e borsa termica

La proposta di Bugucat è una lunch box con una capienza di 1300ml a due strati, che si può utilizzare come meglio si preferisce e ha tre scomparti anti-perdite grazie a un coperchio sigillante. Occupa poco spazio ed è molto pratica.

Offerta Bento box di Bugucat Dotata di tre comodi scomparti per il cibo

Infine, Sinnsally con una bento box da 1400ml di capienza, realizzata in materiale alimentare: strutturata su due livelli, ha anche un comodo contenitore per salse. E l’elastico che tiene i due piani ben compatti.

Offerta Bento box di Sinnsally A due piani con contenitore per salse