Arriva dal giappone il lunch box più desiderato che rende il pranzo in ufficio super glamour

Comodi, pratici, anche belli da vedere: questi contenitori per il pranzo ti permettono di mangiare sano e di farlo con stile

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 28 Agosto 2025 12:27

I lunch box da portarsi al lavoro: i modelli di bento

Pranzi super glamour, ma anche sani, comodi, e da portare sempre con sé. C’è un accessorio che è la risposta a tutti nostri bisogni per affrontare il back to work al meglio, soprattutto se ci si è fermati per le vacanze e in questo periodo non si è, comprensibilmente, stati molto attenti a quello che si mangiava.

L’alleato per tornare alle care vecchie e buone abitudini è la bento box, un contenitore strutturato in modo da permetterci di portare il cibo al lavoro in maniera semplice, veloce e – aspetto che non guasta – anche bella da vedere. In commercio si trovano i modelli più disparati: su un piano, oppure impilabili, divisi per scomparti e anche con le posate incluse.

Le bento box a un solo piano: i modelli

Portaresi dei pasti sani al lavoro, non solo è una scelta di benessere, ma è anche la soluzione migliore per risparmiare ed essere sempre in forma.

Ci sono molti modelli di contenitori per avere il cibo sempre a portata di mano, pensati per essere capienti e pratici, per non occupare troppo spazio e per salvarci dalle perdite. Magari anche con comodi spazi per la frutta secca.

Ad esempio il contenitore semplice, suddiviso in tre scomparti e con le posate incluse: è la box proposta da Diboniur, bella da vedere ma anche molto pratica, perché ci permette di suddividere le varie portate del nostro pasto. Inoltre, ha la chiusura sigillata, il materiale è robusto e si può lavare in lavastoviglie. È adatta al microonde.

Bento box di Diboniur
Bento box di Diboniur
Con tre scomparti, chiusura sicura e posate
13,50 EUR Amazon Prime
L’alternativa di Luzoon prevede, oltre ai tre scomparti e alle posate, anche un contenitore per le salse. Il tutto è in PP di alta qualità e non tossico, si può inserire nel microonde, nel congelatore e in lavastoviglie. Questa bento box è piccola e adatta a essere portata ovunque.

Bento box di Luzoon
Bento box di Luzoon
Con tre scomparti, chiusura posate e contenitore per le salse
12,99 EUR Amazon Prime
Bellissimo e molto minimal, poi, il contenitore di Umami, ha le posate, due barattoli per la salsa e due divisori mobili per personalizzare le quantità. Si può inserire in lavastoviglie, nel congelatore e nel microonde, ha la guarnizione in silicone e la valvola ermetica per l’aria.

Bento box di Umami
Bento box di Umami
Con due barattoli per le salse e due divisori
17,99 EUR Amazon Prime
È, invece, in acciaio inox la proposta di Fornorm, con due scomparti, che permettono la suddivisone del cibo, e il coperchio sigillato a prova di perdite. Si lava in lavastoviglie e ha una capienza di 700ml.

Bento box di Fornorm
Bento box di Fornorm
In acciaio inox, con due scomparti
12,99 EUR Amazon Prime
Guzzini, infine, propone un set lunch box dal design davvero accattivante. Le dimensioni sono le seguenti: 20 x 12 x h 7 cm, mentre la capienza è di 900 ml, si può inserire nel frigo, nel freezer, nel microonde e ha il coperchio ermetico grazie a una valvola. Questa bento ha un contenitore porta posate.

Offerta
Bento box di Guzzini
Bento box di Guzzini
Con un design super accattivante
33,50 EUR −23% 25,88 EUR Amazon Prime
I porta pranzo con più livelli: le altre opzioni di bento box

Per chi vuole portare con sé pasti ancora più diversificati, esistono bento box più capienti. Strutturati su due livelli, con diversi scomparti, sono contenitori adatti a chi oltre al prazo si vuole portare anche qualche snack.

Come la bento box di Umami, con una capacità di 1200 ml e a prova di perdite, grazie alla guarnizione in silicone e al comodo elastico: è dotata di divisori regolabili, posate e un barattolo per salse o frutta secca. Si può lavare facilmente in lavastoviglie o a mano.

Offerta
Bento box di Umami
Bento box di Umami
Molto spazioso e con porta salse o frutta secca
29,99 EUR −7% 27,99 EUR Amazon Prime
Davvero elegante anche la proposta di Binoster: è adatta al microonde, alla lavastoviglie e al congelatore, la bento box è composta da due scomparti impilabili, per suddividere al meglio gli alimenti. Ha una capacità di 1200ml, un set di posate e un porta salse da 100ml.

Bento box di Binoster
Bento box di Binoster
Ha due scomparti impilabili, posate e porta salse
17,95 EUR Amazon Prime
Il set di Holipot è davvero ricco: non solo ha una bento box a due livelli, con due contenitori in acciaio inossidabile e due di plastica con una capienza a elemento di 800ml, ma è anche ermetica e facile da pulire. Inoltre arriva con una pratica borsa termica.

Offerta
Bento box di Holipot
Bento box di Holipot
Set completo di contenitori e borsa termica
29,99 EUR −10% 26,95 EUR Amazon Prime
La proposta di Bugucat è una lunch box con una capienza di 1300ml a due strati, che si può utilizzare come meglio si preferisce e ha tre scomparti anti-perdite grazie a un coperchio sigillante. Occupa poco spazio ed è molto pratica.

Offerta
Bento box di Bugucat
Bento box di Bugucat
Dotata di tre comodi scomparti per il cibo
10,99 EUR −11% 9,83 EUR Amazon Prime
Infine, Sinnsally con una bento box da 1400ml di capienza, realizzata in materiale alimentare: strutturata su due livelli, ha anche un comodo contenitore per salse. E l’elastico che tiene i due piani ben compatti.

Offerta
Bento box di Sinnsally
Bento box di Sinnsally
A due piani con contenitore per salse
18,99 EUR −5% 18,04 EUR Amazon Prime
