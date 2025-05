Fonte: iStock Friggitrice ad aria: l'elettromestico da avere

Siamo sempre di fretta, impegnate su mille fronti e – spesso – contemporaneamente. Tutto ciò che ci semplifica la vita, quindi, diventa l’alleato da avere e da sfruttare. Magari anche proprio per consumare pasti in maniera sana quando non abbiamo il tempo per cucinare.

Ecco, dunque, che ci sono degli elettrodomestici che diventano i nostri aiutanti preferiti per riuscire a fare tutto senza stress. Come la Philips Airfryer 3000 Serie XL, friggitrice ad aria 14 in 1 che promette di preparare pietanze con il 90 % di grassi in meno.

Facile e intuitiva, di dimensioni adatte anche a preparare piatti per più persone in una sola volta, ha tantissime recensioni (oltre 28mila) e ora la si può acquistare in offerta. Tutto quello che devi sapere.

L’alleata che devi avere in cucina per pasti veloci, sani e leggeri

La gestione della casa, quella della famiglia, gli impegni professionali, o quelli extra: la nostra vita è una lunga lista di cose da fare che sembrano non finire mai. Il risultato è che ci stressiamo, magari dedichiamo meno tempo alle cose più importanti (come prendersi cura di sé) per spenderlo con altri impegni. Ecco che, allora, tutto ciò che può aiutarci e semplificarci la vita diventa l’alleato da avere a disposizione sempre.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie XL è quello che ci serve per preparare piatti in maniera veloce, ma che al contempo siano anche sani e leggeri. Quello che spesso non riusciamo a fare, finendo con l’accontentandoci di mangiare qualcosa di veloce.

Pensata per adattarsi a intere famiglie o anche per invitare a cena gruppi di amici, ha un cestello in cui si possono cucinare fino a cinque porzioni con un solo passaggio: la capienza, infatti, è di 6,2 litri.

Se questo non bastasse, promette di realizzare piatti che contengono fino al 90% di grassi in meno, questo grazie alla tecnologia RapidAir: dotata di forma a stella, va a produrre un flusso d’aria calda che non solo ci permette di utilizzare meno olio (o di evitarlo) ma dà anche vita a piatti croccanti fuori e teneri dentro, deliziosi, nutrienti e sani.

Il mai più senza da aggiungere alla nostra cucina e che ci prepara tutto ciò che desideriamo in poco tempo.

Tutte le funzioni della friggitrice ad aria: la nostra alleata in cucina

Si può cucinare davvero di tutto con la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie XL, infatti è dotata di ben 14 funzioni di cottura. Grazie a questo elettrodomestico si può friggere, cuocere, grigliare, arrostire, essiccare, scongelare e riscaldare, ma non solo.

Tra le altre cose è dotata di una modalità super comoda, di quelle che diventano il segreto perfetto per portare in tavola piatti sempre perfetti. Si tratta del mantenimento della temperatura, che ha una durata di 30 minuti e aiuta a gustare cibo caldo e pronto al consumo nel momento che desideriamo.

Quindi si tratta di un accessorio molto versatile, facilissimo da utilizzare, dotato di un touch screen con otto impostazioni di cottura. I programmi preimpostati sono dedicati a snack, surgelati, patatine fritte, carne, pesce, polli, torte e verdure grigliate.

Infine la friggitrice ad aria è facilissima da lavare, alcuni componenti si possono inserire in lavastoviglie, e ha un design accattivante, elegante e che si adatta a ogni tipologia di arredamento.

