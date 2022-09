Frasi sul cambiamento, che possono essere un’ispirazione per la nostra vita

Fonte: iStockphoto Frasi sul cambiamento, citazioni e aforismi

Il cambiamento spesso può spaventare, perché rimodulare la propria vita è sempre una grande incognita, ma in realtà può portare con sé molti risvolti positivi. Perché non sempre modificare qualcosa, o modificarsi, deve essere letto in un’accezione negativa, in quanto si tratta di opportunità che, se sfruttate nella maniera giusta, arricchiscono la vita.

Essendo un argomento molto dibattuto e che induce a tante riflessioni diverse, una delle conseguenze è che vi sono moltissimi testi che parlano proprio di questo che si possono raccogliere nel macro gruppo delle frasi sul cambiamento. Dilei ha scelto le citazioni e gli aforismi più puntuali che trattano il cambiamento in tutte le sue sfaccettature, frasi scritte da pensatori di ogni genere ed epoca, sia in prosa che in poesia.

Riflessioni sui cambi di vita

Ci sono attimi che modificano completamente l’esistenza: magari sono la conseguenza di decisioni importanti, oppure avvengono quando l’esistenza cambia la propria rotta. Questi momenti fanno paura, ma al tempo stesso esaltano chi li vive, perché è come se – improvvisamente – si avesse la possibilità di scrivere tutto da capo. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire e della quale fare tesoro.

Sono davvero numerose le riflessioni sui cambi di vita, citazioni e aforismi i cui autori e autrici sono stati capaci di sintetizzare questi pensieri in parole, dando vita a piccoli e incisivi riassunti della miriade di emozioni che albergano nel cuore di chi li vive.

Non importa chi sei, non importa cosa hai fatto, non importa da dove vieni, tu puoi sempre cambiare, diventare una versione migliore di te stessa. (Madonna)

E tutte le vite che abbiamo vissuto e quelle che dobbiamo ancora vivere sono piene di alberi e foglie che cambiano. (Virginia Woolf)

Ti svegli un mattino e decidi di cambiare.

C’è un sortilegio dentro il cuore,

un sussurro nei polmoni,

una chiamata alle armi della pancia,

una formula magica nella mente,

quel genere di cambiamento

che si chiama rivoluzione. (Fabrizio Caramagna)

C’è un sortilegio dentro il cuore, un sussurro nei polmoni, una chiamata alle armi della pancia, una formula magica nella mente, quel genere di cambiamento che si chiama rivoluzione. (Fabrizio Caramagna) Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. (Charles Darwin)

Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. (Ernest Hemingway)

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj)

Negli ultimi 33 anni, mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare ciò che sto per fare oggi?” E ogni volta che la risposta è stata “No” per troppi giorni di fila, ho capito che bisognava cambiare qualcosa. (Steve Jobs)

Il serpente che non può cambiare la sua pelle è destinato a morire. Anche le menti che sono prevenute dal cambiare le loro opinioni, cessano di essere delle menti. (Friedrich Nietzsche)

E se diventi farfalla

nessuno pensa più

a ciò che è stato

quando strisciavi per terra

e non volevi le ali. (Alda Merini)

nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali. (Alda Merini) Per cambiare la propria vita: 1. Inizia subito. 2. Fallo in modo spettacolare. 3. Non fare eccezioni.

(William James)

(William James) Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. (Rita Levi Montalcini)

La vita ci cambia tutti. Il mondo sembra un’enorme, orribile macina, nella quale a un capo entra tutto ciò che è fresco, luminoso e puro, ed esce vecchio inacidito e stazzonato dall’altra parte. (Jerome Klapka Jerome)

Un pomeriggio della vita

ad aspettare che qualcosa voli

A indovinare il viso di qualcuno che ti passa accanto

Tornare indietro un anno, un giorno

per vedere se per caso c’era

E sentire in fondo al cuore

Un suono di cemento

Mentre ho già cambiato uomo un’altra volta

Come si cambia per non morire

Come si cambia per amore

Come si cambia per non soffrire

Come si cambia per ricominciare. (Come si cambia – Fiorella Mannoia)

Frasi sul cambiamento delle persone

Può capitare di vedere cambiare una persona che si conosce, di verderla mutare nel tempo e di non riconoscersi più come si era prima insieme a lei. Fa paura? Certamente. Ma è umano, perché siamo fatti per adattarci all’evoluzione del tempo e della nostra vita personale. Ogni decisione che prendiamo, ogni istante della nostra vita, mutiamo e diventiamo il risultato di una miriade di scelte.

Lo facciamo noi, così come lo fanno gli altri: il risultato di questo è che, nella narrativa e nella poesia, si trova traccia di frasi sul cambiamento delle persone, che ne parlano sia con un’accezione positiva sia con una negativa. Citazioni e aforismi profondi e formativi.

Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. (Giacomo Leopardi)

Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. (Mike Murdock)

Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. (Nelson Mandela)

C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso… Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci in un’esistenza non convenzionale. (Dal film Into the Wild)

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj)

Nulla finisce, cambia soltanto. (Charlie Chaplin)

Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi. (Roberto Benigni)

Gli uomini non cambiano dall’oggi al domani, e cercano in ogni nuovo regime la continuazione del precedente. (Marcel Proust)

Cambiare è possibile, per tutti e sempre. (Don Tonino Bello)

I monti, gli alberi e i fiumi mutano il loro aspetto con l’avvicendarsi delle ore e delle stagioni, come un uomo cambia con le esperienze e le emozioni. (Kahlil Gibran)

La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare le loro vite cambiando le abitudini mentali. (William James)

Cambia

Due mani che si cercano nel buio

E il mondo cambia

Promesse che non durano un minuto

E tutti i calcoli inutili

Sei tu che pensi di essere diversa

Ma è il mondo che cambia. (Cambia – Le Vibrazioni)

Frasi sul coraggio di cambiare

Cambiare può fare paura: sembra sempre meglio rimanere nella situazione che si vive, magari anche se non perfetta, perché è molto più rassicurante che fare un salto nel buio. Per cambiare ci vuole coraggio, non è una cosa che si può decidere di fare a cuor leggero, ma è utile e fa bene. A volte si ha solo bisogno di una spinta per poter capire come fare e per trovare la forza che manca. Le frasi sul coraggio di cambiare sono molto utili, perché danno quella scossa motivazionale della quale si può sentire il bisogno.

Ecco le citazioni e gli aforismi più belli sul coraggio di cambiare.

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (San Francesco d’Assisi)

Il vero cambiamento, la vera rivoluzione avviene abbandonando il noto per l’ignoto… dove non esiste alcuna autorità e dove potreste andare incontro al fallimento completo; sostituire al noto qualcos’altro che conosciamo non è un cambiamento. (Uppaluri Gopala Krishnamurti)

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle. (Sant’Agostino)

Se sei abbastanza coraggioso da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole, e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa ai vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esteriore che interiore; se sei veramente intenzionato a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio; se accetti tutti quelli che incontri, strada facendo, come insegnanti; e se sei preparato soprattutto ad accettare alcune realtà di te stesso veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. (Dal film Mangia prega ama)

La vita è fatta di così tanti momenti che non significano niente. Allora un giorno, in un solo momento ti capita qualcosa che serve a definire tutto ciò che viene dopo. Tali momenti sono delle prove di coraggio e di forza. (Sabaa Tahir)

Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere. (San Tommaso Moro)

Frasi sul cambiamento in psicologia

In psicologia si parla molto di cambiamento e lo si fa in tutte le accezioni che può avere questo termine: sia quelle positive, sia quelle negative. Famosi autori e autrici hanno dato spazio a pensieri sul cambiamento che si possono collegare a risvolti psicologici, lasciando intuire ed emergere l’importanza che tutto questo ha per gli individui che la vivono.

C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. (Christopher MccAndless)

Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo bisogno, abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono. (J.K. Rowling)

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. (Sir Winston Churchill)

Alcune persone non amano cambiare. Ma bisogna abbracciare il cambiamento, soprattutto quando l’alternativa è il disastro. (Elon Musk)

Traversare gli oceani, cambiare città, a cosa serve? Se vuoi liberarti dai tuoi affanni non devi trasferirti altrove, ma diventare un altro. (Lucio Anneo Seneca)

La vita mi stava insegnando che il progresso e il cambiamento hanno tempi lunghi: non due anni, non quattro, addirittura nemmeno una vita intera. (Michelle Obama)

Tutti i grandi cambiamenti sono semplici. (Ezra Pound)

Il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una scelta. (Bob Proctor)

Frasi sul cambiamento: da Buddha a Shakespeare

Tantissimi pensatori e pensatrici famose hanno parlato del cambiamento, poiché questo è un destino e un percorso inevitabile nella vita delle persone. Il risultato sono citazioni e aforismi che ne hanno analizzato ogni aspetto. In genere il cambiamento è visto in un’accezione positiva, perché progredire, cambiare i propri orizzonti mentali, rivedere le cose in genere porta sempre a una crescita. Ecco le più profonde e indimenticabili frasi sul cambiamento: da Buddha a Shakespeare.