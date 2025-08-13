Re Carlo, le preoccupazioni della Famiglia Reale sul contratto tra Duchi del Sussex e Netflix

Harry Meghan Markle sono pronti a tornare su Netflix, una notizia che potrebbe accendere qualche preoccupazione in Re Carlo e la Famiglia Reale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Re Carlo, la reazione al contratto di Harry e Megan

Nuovo capitolo nella saga di Harry e Meghan. I Duchi del Sussex hanno annunciato di aver rinnovato e ampliato la loro collaborazione con Netflix: una mossa che profuma di ambizione e libertà creativa, ma che a Buckingham Palace potrebbe far alzare qualche sopracciglio.

Nonostante le distanze geografiche e istituzionali, ogni passo della coppia continua a far parlare, e questo nuovo contratto sembra destinato a rinfocolare l’attenzione mediatica.

Herry e Meghan ancora con Netflix: la reazione della Corona

A pochi anni di distanza dal loro addio alla vita reale e dal trasferimento in California, con tanto di prime produzioni Netflix, con un contratto rinnovato, il binomio Sussex–streaming promette di far ancora rumore.

Harry e Meghan sono pronti a nuovi progetti anche se, in passato la Famiglia Reale non ha gradito alcune loro scelte. Questa volta però, le cose sembrano essere diverse.

Secondo Grant Harrold, ex maggiordomo reale di Re Carlo, non c’è motivo di aspettarsi drammi di palazzo, almeno per il momento. Harrold ha spiegato che Harry e Meghan “saranno probabilmente più attenti a non causare ulteriori dispiaceri” alla Royal Family, consapevoli che ogni progetto mediatico può influire sui tentativi di ricucire i rapporti.

“Penso che inizieranno a fare più attenzione – ha dichiarato – Se causassero altri danni con questi programmi, ciò avrebbe un impatto su eventuali tentativi in corso di costruire ponti”. Parole che lasciano intendere un certo ottimismo: “Credo che la famiglia reale sia oltre questa faccenda. Non credo che saranno sorpresi o delusi, perché ormai sono abituati a vederli fare ciò che vogliono”.

Una certa preoccupazione, comunque, rimane:“La loro più grande preoccupazione sarà un altro documentario rivelatore sui dissidi familiari”.

Insomma, da corte si guarderà con interesse, e forse un pizzico di cautela, a cosa i Sussex metteranno in produzione. D’altronde, la posta in gioco è alta: tra la curiosità del pubblico, l’impatto mediatico e la memoria ancora viva delle rivelazioni passate, ogni titolo in arrivo sarà passato al setaccio da fan e detrattori.

Harry e Meghan, nuova collaborazione con Netflix

Il nuovo contratto con Netflix è di quelli che fanno notizia: una collaborazione pluriennale di prelazione, che permette alla piattaforma di avere la priorità nell’approvare i progetti della coppia.

Meghan Markle, nell’annuncio ufficiale, ha parlato di entusiasmo e visione condivisa: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con Netflix e ampliare il nostro lavoro insieme per includere il marchio As ever. Io e mio marito ci sentiamo ispirati dai nostri partner, che lavorano a stretto contatto con noi e con il nostro team di Archewell Productions, per creare contenuti stimolanti, trasversali ai generi, che risuonano a livello globale e celebrano la nostra visione condivisa”.

La Duchessa, fresca del successo di Harry & Meghan, il documentario più visto nei primi quattro giorni dal lancio nel 2022, si prepara ora alla seconda stagione di With Love, Meghan. La nuova edizione promette un tono “divertente e toccante”, con ospiti d’eccezione tra chef celebri, artisti di talento e amici di lunga data, impegnati in avventure pratiche ricche di risate e scoperte.

Che piaccia o meno a Buckingham Palace, la macchina narrativa dei Sussex è lontana dall’essersi fermata. E se da Londra sperano in toni più soft, a Los Angeles si lavora per coniugare ispirazione, intrattenimento e, inevitabilmente, quel pizzico di curiosità che circonda sempre la vita dell’ex principe ribelle e dell’attrice diventata duchessa.