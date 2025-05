Meghan Markle sta lavorando alla seconda stagione di With Love, Meghan su Netflix. Ma il Principe Harry non ce la fa

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, è pronta a tornare di nuovo sotto le luci dei riflettori con la seconda stagione With Love, Meghan, in arrivo su Netflix questo autunno (nonostante il flop della prima, con critiche feroci dal pubblico e dalla critica). E stavolta, ha deciso di alzare l’asticella. Ha infatti ingaggiato un’ospite speciale, ovvero Chrissy Teigen: sarà lei ad apparire nella prossima stagione. E Harry? Non aspettiamoci di vederlo… né lui né i figli, ovvero Archie e Lilibet. Procediamo per punti: ecco tutto quello che sappiamo.

Meghan Markle lavora alla serie su Netflix, ma Harry non ce la fa

Meghan Markle sta cercando di puntare in alto. A quanto pare, la guest star più attesa dei nuovi episodi di With Love, Meghan è nientemeno che Chrissy Teigen: modella, autrice bestseller di libri di cucina e volto amatissimo della TV americana. Le riprese — tenute top secret — si sarebbero svolte subito dopo la prima stagione.

Nella stagione di debutto, avevamo visto l’attrice Mindy Kaling (chi ricorda la serie The Mindy Project?), affiancata da Daniel Martin, makeup artist e storico amico della Markle, e l’attrice Abigail Spencer, collega della Duchessa ai tempi di Suits. Ma se tante celebrità fanno capolino nella serie, c’è un’assenza che non è passata inosservata: quella del Principe Harry. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, non sarebbe coinvolto in questa nuova avventura, e lo stesso vale per i piccoli di casa, Archie e Lilibet.

Cosa sappiamo della seconda stagione di With Love, Meghan

È ormai ufficiale: la seconda stagione di With Love, Meghan arriverà questo autunno, e con lei torna anche il regista Michael Steed. I dettagli sono ancora top secret, ma c’è una cosa certa: le riprese sono già partite e Chrissy Teigen sarà tra gli ospiti principali. A dare il via all’entusiasmo ci ha pensato proprio Meghan, che su Instagram ha postato un video divertente in cui si scatena a ritmo di musica. A corredo del video, l’annuncio: “Sono entusiasta di annunciare che la seconda stagione di With Love, Meghan sta per arrivare!”

La prima stagione è stata un flop

Nella prima stagione, avevamo visto la Markle in una “veste inedita”, se così possiamo dire: una sorta di viaggio tra hobby, in salsa lifestyle, tra cucina e giardinaggio. Otto episodi da 30 minuti che avrebbero dovuto sortire un effetto ispirazionale, ma, in realtà, hanno provocato l’esatto opposto. E nemmeno l’apparizione a sorpresa del Principe Harry nell’ultimo episodio è servita a dare una scossa al progetto. Il Principe, per la seconda stagione, fa sapere il Daily Mail, “non ce la fa”: certo, mai dire mai, ma la situazione dei Sussex non è delle più rosee.

Dopo l’intervista bomba, Harry è ormai esiliato dalla Famiglia Reale: non c’è alcuna possibilità di riconciliazione. Un giorno, quando William sarà Re, non è escluso che priverà suo fratello e Meghan dei loro titoli. Come si è giunti a questo punto? Tanti, troppi errori. A partire da quel desiderio di privacy e maggiore protezione che, di fatto, era il motivo per cui avevano lasciato i doveri Reali, per tornare alla ribalta sui social, con libri, documentari e interviste esplosive. Una contraddizione che molti non hanno mai perdonato.