Letizia di Spagna al concerto: fasciata dall’abito stretch con spacco segreto

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna dà il meglio di sé: look divini e controversi al concerto di gala

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro con una serata di gala in compagnia di suo marito Felipe. Si tratta del concerto annuale in memoria delle vittime del terrorismo dove si è presentata con un abito nero, colore che raramente indossa, dallo stile decisamente originale, firmato Cortana.

Letizia di Spagna, guardaroba con oltre 500 abiti

Dopo aver riproposto una serie di look già visti, dalla gonna sfumata di Reiss alla blusa pied de poule di Carolina Herrera, Letizia di Spagna fa parlare di sé per il nuovo abito che ha fatto ingresso nel sua collezione. Secondo il magazine Vanitatis, la Reina possiede oltre 500 abiti che conserva nel suo guardaroba da quando nel 2004 ha sposato Felipe e ha iniziato il suo lavoro di rappresentanza per la Monarchia. Letizia in tutti questi anni ha dato vita al suo stile personale che ama stupire con modelli originali senza però essere mai eccessivi. Sappiamo che Hugo Boss, Carolina Herrera e Varela sono tra i suoi stilisti preferiti, che ha una predilezione per i capi in pelle o eco-pelle, che adora il rosso, il rosa ma si veste anche di grigio, mentre il nero lo indossa solo in particolari circostanze, di solito per un lutto.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, l’abito in seta stretch firmato Cortana

Proprio come nel caso del concerto in memoria delle vittime del terrorismo che si tiene ogni anno. Donna Letizia ha osato con una creazione stilistica molto originale, soprattutto se confrontata coi suoi look. Si tratta di una creazione sperimentale in particolare per la stoffa utilizzata che crea un effetto sfumato dal nero al grigio. L’abito realizzato in seta stretch con effetto maltin, una lavorazione a freddo con la quale si possono verificare leggere variazioni di colore, rendendo unico ogni capo. Il modello si chiama Cuca ed è firmato Cortana: è a girocollo, con maniche alla giapponese, gonna lunga fino alle caviglie che si apre in uno spacco laterale profondo, la cintura crea un effetto a drappeggio sul fianco. Costo? 835 euro, ma può essere acquistato con un forte sconto per 584,50 euro.

Fonte: Getty Images

È la seconda volta che Donna Letizia si affida a un capo di Cortana, la prima risale al maggio 2016 alla cena in occasione del 40° anniversario di El País e della consegna dei premi giornalistici Ortega y Gasset. Si trattava di un completo blu navy con top oversize e gonna a tubino che la Reina non ha più indossato da allora.

Per quanto riguarda il nuovo abito, la Regina lo ha abbinati ad accessori riciclati: le décolleté di Prada cui ha aggiunto un leggero plateau per renderle più comode e la clutch di Nina Ricci, appartenente alla collezione inverno 2014-2015, allora costava 1000 euro e Letizia l’ha sfoggiata almeno in 20 occasioni.

Infine, Donna Letizia ha raccolto in capelli in un’elegante coda di cavallo alta, leggermente ondulata, che lasciava intravvedere gli orecchini in oro con diamante e pendente in citrino. E tra i gioielli non poteva mancare il suo anello ispirato a Dante, di Coreterno.