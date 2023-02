Letizia di Spagna fetish, gonna iconica effetto snellente

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look rosa da copiare. O evitare

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro presentandosi all’inaugurazione del Portale digitale di storia ispanica con il suo nuovo colore fetish e riproponendo la gonna a pieghe sfumata che nasconde un trucco geniale per snellire i fianchi. Ancora una volta il look riciclato della Reina è un successo.

Letizia di Spagna, il nuovo colore fetish

Ritroviamo dunque Letizia di Spagna con suo marito Felipe, dopo che la Reina ci aveva stupite in occasione della inaugurazione di ARCO con un discusso abito rosa traslucido, dello stilista Moisés Nieto, che sembrava una vestaglia di seta. Le Loro Maestà questa volta sono impegnati nella presentazione a Palazzo del Portale digitale di storia ispanica, realizzato dall’Accademia Reale di Storia. All’appuntamento non sono voluti mancare alcuni membri della Famiglia Reale che ne rappresentano la storia, come i Duchi di Soria, e la cugina di Juan Carlos, la Principessa Anna di Francia.

Fonte: Getty Images

Per l’occasione Donna Letizia ha deciso di indossare quello che è diventato rapidamente il suo colore preferito, il rosa confetto. Se un tempo la sua tonalità fetish era il rosso, ultimamente la Reina ha virato verso una sfumatura più delicata e romantica, abbandonando in parte l’aggressività e la sensualità di molti suo look.

Letizia di Spagna, la gonna di Reiss snellente

Letizia però non sfoggia nulla di nuovo. O meglio abbina un capo iconico del suo guardaroba in modo differente. Stiamo parlando della gonna a pieghe sfumata, nera e rosa, firmata dal brand britannico Reiss, molto apprezzato anche da Kate Middleton. D’altro canto, come ha dimostrato anche con l’abito trasparente di Temperley London, la Regina e la Principessa del Galles condividono la passione per gli stessi marchi di abbigliamento. E anche in quest’ultimo caso si trattava di un vestito rosa.

Ma torniamo alla gonna midi plissettata di Reiss. Questo capo è molto amato da Letizia, tanto che l’ha indossato ben cinque volte. Ha debutto con questa gonna nel marzo 2020 partecipando alla Giornata sulle malattie rare, poi l’ha riproposta nel novembre 2020, nel febbraio 2021, a marzo 2022 e a distanza di poco meno di un anno a fine febbraio 2023.

Fonte: Getty Images

Il motivo per cui Letizia ama così tanto questo modello è da rintracciare nel trucco che nasconde la sua sfumatura. La gonna infatti è nera sui fianchi e trascolora nel rosa verso l’orlo. Questo passaggio di tinte da scura a chiara produce uno straordinario effetto snellente che lei adora. In più, per esaltare il punto vita la Reina si avvale di una cintura alta in pelle nera, di Hugo Boss.

Sempre di Boss sono il dolcevita in lana rosa, gli stivali alti scamosciati con tacco largo sono di Latouche. Mentre la borsa nera con doppi manici è firmata Mauska (335 euro), un marchio spagnolo.

Come è nello stile della Reina, i gioielli sono ridotti al minimo, un paio di orecchini a lobo in oro bianco e diamanti e il suo anello made in Italy, ispirato a Dante, Coreterno.