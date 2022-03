Letizia di Spagna, look da bambola e boccoli esagerati con lo shampoo 9,90 euro

Letizia di Spagna torna alla Madrid Fashion Week ed è una dea

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro con un look rosa da bambola in parte riciclato che le sta divinamente e una nuova pettinatura che punta sui boccoli esagerati, realizzati grazie a uno shampoo alla cera di magnolia che dà volume ai capelli e che trovi online a meno di 10 euro.

Shampoo alla cera di magnolia Puoi acquistare online lo shampoo di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, il look rosa è uno schianto

Dopo il look casual del weekend e il magnifico abito bianco con spacchi indossato alla Fashion Week di Madrid, Letizia di Spagna va sul sicuro per presenziare all’evento in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, recuperando dall’armadio la sua gonna a pieghe nera e rosa, firmata Reiss, che è un vero capolavoro di eleganza e alla Reina sta particolarmente bene.

Letizia la abbina a un golf di lana rosa, a girocollo e maniche lunghe di Hugo Boss, anch’esso riciclato. E completa il look con la cintura alta e nera di Burberry e un paio di décolletée in suede rosa, firmate Lodi.

Donna Letizia debuttò con questa gonna nel marzo 2020 partecipando allo stesso appuntamento sulle malattie rare. Allora l’aveva abbinata a una camicia rosa pastello, mentre ora ha optato per il maglione dello stesso colore. Dunque, pur avendo cambiato qualche dettaglio, la moglie di Felipe resta fedele al look di successo che la elegge a Lady in rosa per eccellenza. Per altro, è la terza volta che ripropone lo stesso outfit, se si conta l’evento del 3 novembre 2020.

A dimostrazione però della grande versatilità della gonna a pieghe, la Reina l’ha abbinata nel febbraio 2021 a un top nero e ai suoi stivali più seducenti, rinnovando completamente la sua immagine.

Letizia di Spagna, lo shampoo alla cera di magnolia

Se questa volta l’outfit di Donna Letizia non presenta grandi novità, pur essendo di una raffinatezza estrema, a stupire è la sua acconciatura. Ultimamente, la Regina preferisce i capelli voluminosi e pieni di boccoli, probabilmente ispirandosi a Kate Middleton, al liscio o al raccolto che destina per gli eventi più formali o per proteggere la capigliatura dall’umidità e dal crespo.

Per ottenere un tale risultato, Letizia si prende particolarmente cura dei suoi capelli e li lava con uno shampoo volumizzante e nutriente alla cera di magnolia, della Klorane, che si può acquistare anche online per 9,90 euro.

Come ha spiegato al magazine Telva, l’hair stylist e proprietario dell’omonimo salone di bellezza, Gabriel Llano, la Reina Letizia protegge tutto l’anno la cute e i capelli dal sole e dagli agenti atmosferici, un’attenzione in più dopo aver deciso di non tingersi: infatti i capelli grigi hanno bisogno di maggiore idratazione e protezione. Per questo, oltre allo shampoo, la moglie di Felipe utilizza balsami, maschere e sieri naturali, compresi impacchi e tinture a base di fango.