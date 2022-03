Letizia di Spagna lascia senza fiato: gli spacchi svelano le gambe

Letizia di Spagna torna alla Madrid Fashion Week ed è una dea

Dopo 12 anni, Letizia di Spagna è tornata alla Mercedes-Benz Fashion Week di Madrid per il 75esimo anniversario della manifestazione ed è un sogno in bianco che lascia senza fiato con gli spacchi strategici che scoprono le gambe nude.

Letizia di Spagna, perché si veste di bianco alla Fashion Week

La sera prima Letizia di Spagna ha assistito al concerto in memoria delle vittime del terrorismo presentandosi con una maxi gonna scintillante che non ha convinto, in netto contrasto col completo total white con cui si è presentata alla Settimana della Moda di Cibeles. La scelta del colore non è casuale. Infatti, il bianco simboleggia la pace e la tregua.

Dunque, ancora una volta, dopo la blusa coi ricami ucraini, la Reina ha inviato un messaggio potente col suo look, a sostegno del popolo di Kiev e contro l’aggressione di Putin. Inoltre, il bianco è il colore che sceglie per le occasioni più solenni, come il battesimo delle figlie Leonor e Sofia e l’incoronazione di suo marito Felipe nel 2014.

Letizia di Spagna, gli spacchi strategici alla Fashion Week di Madrid

L’outfit di Letizia ad un primo colpo d’occhio sembra un abito intero, ma in realtà si tratta di uno spezzato composto da una blusa e una gonna. La camicia ha uno scollo arrotondato e maniche lunghe a sbuffo con polsini stretti, come piacciono a lei. La gonna è lunga fino al polpaccio, svasata e morbida, presenta due spacchi laterali, invisibili fintanto che la Reina non si muova. Appena cammina, infatti, si aprano e svelano le sue gambe nude. Donna Letizia, come è noto, molto raramente indossa le calze, anche d’inverno preferisce evitare i collant, per questo cura molto la pelle che è sempre perfettamente abbronzata.

Anche se la moglie di Felipe da anni ha bandito dal suo armadio le minigonne, non rinuncia agli spacchi anche profondi che a volte la tradiscono, mostrando più del dovuto. Per spezzare il total white, la Reina opta per accessori color cuoio: clutch e décolletée di Magrit, diventato il brand di accessori preferito da Sua Maestà.

Un altro dettaglio della mise di Letizia vale la pena sottolineare. Il fatto che il completo non è griffato. Infatti, è stato realizzato dalla stylist di Palazzo. Una scelta dovuta probabilmente alla volontà di rispettare una sorta di neutralità senza privilegiare alcun marchio di moda mentre è in visita alla Fashion Week.