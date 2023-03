Letizia di Spagna copia Kate Middleton e seduce con la blusa in pied de poule

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna conclude la settimana di lavoro con un appuntamento all’Unicef dove ha tenuto un discorso sul terremoto in Turchia. Per il suo look ha evidentemente preso ispirazione da Kate Middleton, recuperando dal suo armadio la blusa pied de poule di Carolina Herrera del 2016.

Letizia di Spagna ha presentato tre look molto diversi negli ultimi 5 giorni. Prima la gonna iconica di Reiss sfumata nero-rosa, dall’effetto snellente, poi il completo camicia e gonna longuette di Lola Li, color ciclamino, e infine l’ensemble blusa di seta e pantaloni grigi. Tre outfit che seppur impeccabile non hanno certo brillato per originalità sia dei modelli sia perché riciclati svariate volte.

Letizia di Spagna s’ispira a Kate Middleton

Esattamente come la camicia in seta pied de poule, rossa e grigia, di Carolina Herrera, di cui ha anche una versione in nero, che Donna Letizia ha indossato per il suo appuntamento all’Unicef nella sede di Madrid. La blusa ha una doppia aggravante in fatto di mancanza originalità. Infatti, da un lato appartiene al guardaroba della Regina dal 2016 e lei l’ha portata ben otto volte, tutte appuntamenti di lavoro o udienze a Palazzo della Zarzuela. Dall’altro, sembra che l’abbia tirata fuori dall’armadio proprio qualche giorno dopo che Kate Middleton ha indossato il suo cappotto pied de poule rosso e bianco, firmato Catherine Walker, a sua volta ispirato ai completi di Diana che aveva una vera e propria predilezione per questo particolare tessuto.

Ma tornado alla mise della Reina, Letizia abbina la sua blusa pied de pole a un paio di pantaloni basic scampanati, grigio chiari e a un cappotto rosso ad accappatoio, firmato Hugo Boss, anche questo già visto. Per altro per una curiosa coincidenza l’ha indossato proprio il 3 marzo del 2022, a un anno esatto di distanza. Anche se appartiene al guardaroba di Sua Maestà dal 2015 e l’ha indossato in tutto quattro volte.

Letizia di Spagna e il cappotto-accappatoio di Hugo Boss

Il look nel suo insieme è perfetto, anche se i volumi ampi di pantaloni e cappotto non valorizzano la figura della Regina che sembra un po’ infagottata. Nemmeno le décolleté scamosciate riescono a slanciare la figura. Altri dettagli del suo outfit sono la borsa firmata Menbur, color rossastro che si richiama alla camicia e al cappotto. Infine il suo anello Coreterno, spirato a Dante, e gli orecchini a doppio pugnale di Gold&Roses, brand spagnolo che piace a Olivia Palermo.

Letizia ha partecipato attivamente alla riunione e José María Vera, direttore esecutivo di Unicef ​​Spagna ha dichiarato Vanitatis: “Sua Maestà la Regina, presidente onorario dell’Unicef ​​Spagna dal 2014, ha sempre mostrato una grande disponibilità al servizio e un forte impegno per l’organizzazione e per i diritti dei bambini. Partecipa attivamente, e con regolarità, a riunioni di lavoro in cui si preoccupa dei bambini più vulnerabili e in cui riceve informazioni specifiche sul lavoro dell’Unicef.

Ha inoltre partecipato a numerosi eventi in cui ha sostenuto iniziative a favore dei bambini più vulnerabili. Per Unicef ​​Spagna è motivo di orgoglio acquisire ora questo ruolo globale, che dimostra ancora una volta il suo impegno per i bambini”.